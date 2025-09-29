La Xunta acudirá a la reunión de coordinación aeroportuaria "con la mejor de las voluntades

La Xunta de Galicia actuará "con la mejor de las voluntades" en la reunión de coordinación aeroportuaria prevista para esta semana.

"Nadie entendería hablar sin el titular de los aeropuertos. Si es racional, y sirve para que los aeropuertos gallegos mantengan los que ya tienen, o subirlos, tendrán colaboración de la Xunta y de los ayuntamientos o de aquellos que vayan con buena fe", explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al término de la reunión semanal del Consello.

"Me alegra que la iniciativa la tome quien la tiene que tomar. Vamos a escuchar con la voluntad de solucionar problemas que existen. Los aeropuertos están perdiendo vuelos", amplió.

Con respecto a que Santiago de Compostela pueda ejercer como cabecera para tratar de pelear la hegemonía de Oporto, dijo que "tenemos que escuchar qué nos proponen. Ya era hora de darse cuenta de que así no se puede seguir".