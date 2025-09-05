Los gallegos que viajaron gastaron una media de 1.000 euros este verano, un 12% más que en 2024

Los gallegos gastaron este verano 2024 una media de 1.057 euros, un 12% más que el año pasado. La cifra, sin embargo, es un 16% inferior a la media nacional, según el Observatorio Cetelem, que presenta una nueva edición del zOOm de gasto, en el que analiza los comportamientos de compra de los consumidores gallegos en este periodo vacacional.

El estudio revela que el 49% de los gallegos declara haber viajado este verano, 15 puntos menos que la media nacional. El gasto medio de los que optaron por viajar se situó en 1.353 euros, un 6% menos que la media nacional. El alojamiento, con una media de 566 euros, fue el gasto mayor, mientras que el de transporte fue de 257 euros.

Un 49% de los encuestados afirma haber gastado más que el año anterior, según este estudio realizado a partir de una muestra de mil encuestas online entre mayores de edad. El 31% declara haber mantenido su nivel de gasto, mientras que un 20% asegura haber viajado con menor presupuesto.

Seis de cada 10 gallegos que fueron de vacaciones este verano optaron por un destino nacional, mientras que el 29% declara haber viajado fuera del país y un 11% optó por ambos tipos de viaje. La costa fue la principal opción para la mayoría de los gallegos (62%), muy por encima del turismo rural y el de ciudad, con un 16% y un 40% de menciones, respectivamente.

La mayoría de los gallegos que fueron de viaje salieron a restaurantes durante sus vacaciones: un 71% disfrutó de la gastronomía del lugar de vacaciones. El 40% de los encuestados, además, afirma haber ido de compras y a conciertos; y el 36%, haber realizado actividades deportivas, según los datos que recoge Europa Press.

¿Y qué pasa con los que no viajaron?

El 51% de los gallegos declara no haber ido de viaje este verano, 15 puntos más que la media nacional. Entre los principales motivos para no haber viajado, un 57% lo atribuye a que su situación económica no se lo permite.

Otras razones esgrimidas por aquellos que este verano no fueron de viaje fue la intención de ahorrar (34%) y el encarecimiento de los alojamientos (21%). El gasto medio de los gallegos que no viajaron este verano se sitúa en 503 euros, un 13% menos que la media nacional.

Salir de restaurantes, con un 57% de las menciones, es la actividad más realizada por quienes optaron por no ir de viaje este verano. Las siguientes opciones más mencionadas son ir al cine, con un 30%, y realizar actividades deportivas, con un 30%.