El PP de A Coruña insta al Concello a nombrar un gerente de Turismo para gestionar los recortes de Ryanair

El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, en una foto de archivo. Quincemil

El grupo municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de A Coruña insta al gobierno local a nombrar un gerente de Turismo, "persona fundamental para atraer aerolíneas y destinos" a Alvedro tras la salida de Ryanair de Vigo y Santiago.

Según informa Europa Press, Miguel Lorenzo critica que la alcaldesa de la ciudad herculina, Inés Rey, afronta la marcha de la compañía aérea con "falso optimismo". Este miércoles, tras conocerse la noticia, la regidora argumentaba que podría suponer una "oportunidad" para A Coruña.

"Para aprovecharla hay que estar preparados y en A Coruña no lo estamos", ha dicho, según informa la formación política en un comunicado.

El pasado mes de julio, el Concello anunciaba que tramitaría "de urgencia" la convocatoria para nombrar un sucesor de Moisés Jorge Naranjo, que renunció a su puesto hace algo más de un año y medio.

En lo relativo al turismo de la ciudad, Lorenzo reprocha la falta de diálogo del consistorio con el sector turístico y afea la aplicación de la tasa turística, que entrará en vigor el próximo día 29.

"Queremos recaudar tanto que al final se crea pobreza y la gente no viene", ha asegurado Lorenzo.

En la misma línea, respecto a la cifra de 800.000 visitantes a las fiestas de María Pita celebrada este miércoles por la regidora, ha indicado que "no es para ponerse una medalla". En este sentido, hace referencia a que en 2014 —último año de fiestas organizadas por el PP — "hubo dos millones y medio de asistentes y por tanto un retorno económico mucho mayor".