Hoteles, campings y apartamentos impulsan el atractivo turístico de Galicia en julio

El tirón turístico de Galicia crece. Los atractivos de la comunidad en verano se pueden medir a través de las cifras oficiales que reflejan el movimiento de viajeros desde otras localidades, ciudades o países y del tiempo que pasan en territorio gallego, datos que han aumentado en el mes de julio.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este viernes que los hoteles gallegos recibieron ese mes un total de 635.559 viajeros, con una estancia media de 2,09 días, y más de 1,3 millones de pernoctaciones. Son números que superan a los de julio de 2024 salvo en un tipo de alojamiento, los de turismo rural.

La cifra de viajeros del mes pasado en Galicia supone un 2,93% más que el mismo mes del año anterior, y un 9,7% más de viajeros que en el mes de junio de este año. Del total de viajeros hospedados, 174.716 fueron extranjeros.

Los albergues atrajeron a 157.607 viajeros (65.594 extranjeros), un 17,3% más que en junio y un 7,07% más que hace un año.

Los campings, por su parte, registraron en julio 112.158 viajeros (28.620 procedentes de otros países), más del doble que en junio y un 15,9% más que en julio del año pasado.

En los apartamentos turísticos hubo según el INE 45.697 viajeros (8.888 extranjeros), que suponen un 55,7% más que el mes anterior y un aumento interanual del 12,9%.

Los alojamientos de turismo rural registraron en julio de este año 26.278 viajeros (7.641 de otros países), un 23,3% más que en junio, sin embargo algo menos que en julio del año pasado (-1,86 %).

Contabilizando todos los viajeros en cada tipo de alojamiento, se rozó el millón (977.299), un 5,2% más que hace un año.

Pernoctaciones y estancia media

Con respecto a las noches de alojamiento de turistas en la comunidad gallega y a las estancias medias en los diferentes tipos de establecimientos, los datos del INE señalan que en julio se produjo un aumento en todos en el primer apartado y se mantuvieron los tiempos de estancia.

En los hoteles se registraron 1,3 millones de pernoctaciones, con una estancia media de 2,09 días; en los campings hubo 429.348 con 3,83 días; en los apartamentos turísticos fueron 158.590 y una estancia media de 3,47 días; en los alojamientos de turismo rural, las pernoctaciones fueron 61.900 y la estancia fue de 2,36 días; y en los albergues hubo 173.062 y 1,1 días de estancia media.

En total, hubo 2.148.448 pernoctaciones, un 6,5% más que en el mes de julio del año anterior.

La comparativa de viajeros y noches en alojamientos gallegos entre este julio y el de hace dos años, de acuerdo con los datos del INE, muestra aumentos en el uso de hoteles, campings y apartamentos turísticos. La dinámica contraria se produce en los albergues y establecimientos de turismo rural, que en 2023 tuvieron más tirón.