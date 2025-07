La tasa turística de Santiago recibe siete y espera ir a pleno en julio para su aprobación final

El Concello de Santiago ha recibido siete alegaciones a la ordenanza de la tasa turística, que ahora están siendo analizadas por los departamentos pertinentes. Raxoi continúa con su propósito de ponerla en marcha en el mes de agosto, por lo que llevará el asunto al pleno de este mes para buscar la aprobación definitiva.

Además, el gobierno local convocará esta semana a las asociaciones del sector hostelero para tener una nueva reunión acerca del asunto. También se realizará un encuentro abierto para explicar los pormenores de la tasa, dirigido a todas las personas con un establecimiento obligado a recaudar este impuesto.

La ordenanza recibió la primera luz verde en un pleno extraordinario celebrado el 16 de mayo, tras lo que se abrió el periodo de alegaciones. Este tiempo finalizó el 2 de julio y Raxoi recibió durante el mismo un total de siete solicitudes, de las cuales cuatro eran iguales, según informan fuentes municipales a Europa Press.

Reticencias en el sector

Preguntada por las críticas de representantes del sector, que alegan que el Concello no se ha reunido con ellos, la concejala de Turismo, Míriam Louzao, ha insistido en que las reuniones han sido "múltiples". En concreto, ha precisado que ha habido encuentros cerrados con las asociaciones e incluso se celebró una jornada específica sobre la tasa y otras en la que este fue un tema más.

"Entendemos que hai unha parte do sector que ten unha reticencia para poñer en marcha este imposto. Esa reticencia non pode significar que non se falou do tema", ha defendido Louzao. "Efectivamente falouse, pero tamén estamos vendo que, por moito que se fale do tema, hai unha parte que non vai convencerse da necesidade da posta en marcha", ha incidido.

En este sentido, la portavoz del gobierno local ha señalado que ha quedado "totalmente demostrado" que la "maior parte" de la ciudadanía e incluso "moita parte" del sector están de acuerdo con esta medida.

Louzao ha reafirmado la intención de Raxoi de dialogar "todo o que faga falta" con los hosteleros. "Que unha parte do sector non queira poñer en marcha ese imposto non pode significar que non o fagamos", ha insistido.

Recursos contra pisos turísticos

Por otra parte, el Concello ha acordado este lunes, a través de un acuerdo tomado en la junta de gobierno local, personarse en tres nuevos procedimientos judiciales contra propietarios de pisos turísticos que quiere dar de baja.

Se trata de tres viviendas situadas en la rúa de Entrepexigos, 16; en San Clemente, 8, y en la rúa de San Pedro, 124. Según ha informado Louzao en la rueda de prensa posterior a la reunión, esto haría un total de 18 presentaciones como parte interesada en recursos similares a este.

Esto se debe a que la Xunta exige que el municipio tramite las bajas de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) una a una del Registro de Empresas y Actividades de Transporte (REAT), dependiente del Gobierno gallego. Este hecho ha sido criticado en reiteradas ocasiones por el consistorio, que pidió que se retiraran del REAT todas aquellas que no dispusieran de la licencia municipal.