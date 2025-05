¿Por qué el sector turístico de A Coruña se opone a la tasa que ha aprobado el Gobierno local?

A Coruña tendrá tasa turística dentro de unos meses, siempre que el Pleno municipal le dé el OK. El impuesto, aprobado hoy miércoles en la Junta de Gobierno Local, ya se aplica en Barcelona, San Sebastián y Palma de Mallorca y se le acaba de dar el visto bueno en Santiago. En A Coruña consistirá en el cobro de entre 1 y 2,5 euros por persona y día a los turistas y visitantes que pernocten en la ciudad según la categoría del establecimiento, explicó la alcaldesa, Inés Rey.

Pero agentes del sector turístico de la ciudad no están de acuerdo con la implantación de esta tasa, que entraría en vigor tras su aprobación definitiva en el Pleno. La regidora aseguró esta mañana que el Concello ha hablado con los agentes turísticos implicados o vinculados al sector por este asunto, aunque estos, preguntados por Quincemil, responden que no han sido consultados por el Gobierno municipal. Alguno incluso presentó alegaciones al gravamen por registro hace dos meses.

El Ayuntamiento apoya la medida por la necesidad de mejorar los servicios turísticos de A Coruña. "El turismo es una fuente de ingresos para la ciudad, y, al mismo tiempo, para hacer frente a la demanda existente es fundamental reforzar nuestros servicios públicos porque los pagamos entre todos y todas. No hablamos de gravar el turismo, sino de ser responsables ante una realidad", justificó hoy Inés Rey.

¿Quién se opone a la tasa turística? Los representantes de los hoteles ahora se muestran más comedidos en su rechazo, que sí comparten el turismo de negocios o MICE, los propietarios de viviendas de uso turístico y los hosteleros.

Reacciones

"Como los hoteles, Coruña Convention Bureau hizo alegaciones sobre la tasa turística, puesto que se va a aplicar a los huéspedes que se alojan en los hoteles por motivos laborales y a los que acuden a congresos y ferias, y que no realizan un uso intensivo de los recursos turísticos de la ciudad, como sí puede ser en el caso del turismo vacacional", expone José Blanco Castiñeiras, presidente de Convention Bureau y director de los hoteles Avenida y Plaza.

"Es una medida que no se está aplicando en ninguna otra ciudad del tamaño y características de A Coruña y que puede tener un efecto negativo especialmente en temporada media y baja", pronostica Blanco.

El sector de las viviendas de uso turístico (VUT), que en A Coruña se regularán mediante una ordenanza que espera su aprobación definitiva, considera que la tasa turística tiene “afán recaudatorio” que incentivará las estancias cortas en la ciudad y desmotivará a quienes quieran hacerlas más largas al tener que pagar más por su estancia.

"Las tasas turísticas se implantan en ciudades que llevan décadas calificadas como destinos saturados para reducir el impacto ambiental, la degradación de espacios públicos o el sobrecoste de servicios municipales en energía, limpieza y seguridad que provoca una permanente presencia de turistas en sus calles. No es el caso de A Coruña", considera Rafael Serrano, presidente de la asociación de propietarios de VUT en Galicia, Aviturga.

Los hosteleros tampoco aprueban el impuesto turístico, como ya expresaron en la reciente reunión con el Gobierno local para abordar el modelo de hostelería para la ciudad. "No es una tasa, es un impuesto que perjudicará al sector. Si fuese tasa, no debería invertirse en proyectos turísticos etéreos que no se concretan en nada", cree el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete.

"Nosotros proponemos que si esa tasa se implanta se descuente de forma directa de la tasa de terrazas que ya abonamos para que tenga repercusión directa en el sector", propone para el ámbito hostelero.

Por su parte, el presidente de Hospeco, Agustín Collazos, indica también que "no hemos tenido ningún contacto relativo a la implementación de esta tasa", algo que conocieron por los medios de comunicación.

"Estamos abiertos a cualquier tipo de contacto, pero por el momento no se ha producido", añade. Con la información publicada hasta el momento, los hoteles llevarán a cabo un análisis interno "para ver qué impactos va a tener en nuestro trabajo y las inversiones que van a significar. Vamos a analizarlo todo de manera detenida para podernos posicionar de manera clara", explica Collazos, que reitera que no han podido participar en la elaboración de esta nueva norma.