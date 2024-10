El auge de los Free tours en A Coruña: así logran los guías que los turistas vuelvan

El turismo vuelve a batir récords un año más en A Coruña. Con una ocupación hotelera de hasta el 92% en algunos meses de este verano, y teniendo en cuenta los centenares de cruceristas que escalan en la ciudad casi todos los días, el número de visitantes sube como la pólvora en la ciudad herculina. Todo ello repercute positivamente en la economía de la urbe, pero sobre todo beneficia a determinados grupos que beben de las aguas de este sector, como pueden ser los guías turísticos.

El auge de los Free tours en los últimos años ha sido bastante notable en A Coruña. No son pocas las empresas o los autónomos que se dedican a recibir a los turistas que llegan a la ciudad y les enseñan los puntos más llamativos de la urbe. Ellos lo reconocen: "De no ser por el turismo no viviríamos". Y así es. Por suerte, la ciudad de eso va sobrada.

"Los Free tours son una forma muy buena de conocer la cultura y la historia de la ciudad. Algunos llegan y si van por libre: dan una vuelta por la zona comercial, la Calle Real, toda esa zona y luego nos contratan para conocer el patrimonio", señala Noelia, una guía turística que ofrece su tour "Esencial" por la ciudad.

El Puerto de A Coruña ha vivido un aumento récord en lo relativo al número de cruceros anuales, con tres años seguidos de subida. Se prevé cerrar el año con más de 160 buques y 360.000 pasajeros. "Con ello se incrementa muchísimo el número de visitante, y nosotros somos los primeros en notarlo", reconoce Noelia, ya que en su caso la mayoría de clientes proceden de embarcaciones.

Turistas en A Coruña. Autoridad Portuaria

El "Tour Esencial" de esta coruñesa lo contratan en su mayoría extranjeros: gente de Inglaterra, Escocia, Alemania, Estados Unidos y Canadá -de estos dos últimos países ha notado un ligero aumento en este último año gracias de los trasatlánticos-. Son turistas que "llegan con muy poco tiempo y quieren conocer la ciudad en el menor tiempo posible", afirma.

César Sánchez, guía turístico de Meiga Tours, también ha notado un incremento notable en el número de reservas este año. Un total de 6.000 personas pasaron por la empresa que comparte con su otro socio. "Mayormente trabajamos con reservas, un porcentaje importante son reservas de última hora. Una vez llegan aquí ya nos contactan", explica.

"El turismo es estacional, pero tenemos trabajo todo el año. Nuestro mes por excelencia es agosto, pero eso no significa que el resto del año no haya gente", apunta César. Aunque confiesa que lo de este período estival "fue una locura". "Nuestra empresa es muy joven como para tener históricos, pero no sé si es porque estamos haciendo bien las cosas o por el motivo que sea, pero cada vez tenemos más gente", añade.

Los primeros en hacer Free tours

El primero en traer los Free tours a la ciudad fue David Don hace siete años, un doctor en ingeniería química que decidió emprender en el sector. Este vecino de Oleiros (A Coruña), más concretamente de Mera, fue el precursor de este negocio en la ciudad, y ahora ya cuenta con Free tours en diez ciudades de Galicia

Sin embargo, como todo, cuanto más crece el sector, más competencia surge. "En estos siete años en A Coruña hemos crecido muchísimo. Nosotros tenemos sobre unas 18.000 personas al año, aunque desde el año pasado casi no ha crecido esa cifra", comenta David.

A diferencia de César, David confiesa que "el gran problema que tenemos en Coruña es la estacionalidad". "Agosto es una locura, pero es que es una barbaridad. En agosto llevamos un tercio de todas las personas del año, y de noviembre a febrero pues vamos tirando", añade.

El problema que observa David Don desde que empezó en el sector es el del aumento de la competencia desleal. Habla de "intrusismo laboral", es decir, empresas que se dedican a hacer rutas turísticas sin tener título ni conocimiento de ello. "Hemos puesto muchas denuncias y nunca han hecho nada", apunta.

¿Qué se muestra en los 'Free tours'?

Noelia, con su "Free tour Esencial", confiesa que cuando le llegan los turistas estos no saben nada de la ciudad. Contratan un pack turístico que incluye la visita por María Pita, Palacio Real, Iglesia de San Jorge, casco antiguo, Jardín de San Carlos, Calle Real, Obelisco y termina en Riazor. Todo ello con una explicación de la historia de cada uno de los monumentos que visitan.

Torre de Hércules en A Coruña. iStock

"Muchos llegan sin saber lo que es la Torre de Hércules", confiesa la coruñesa. La mayoría de la gente que contrata el servicio es crucerista, quiere visitar la ciudad en el menor tiempo posible. "Hacen lo que llaman 'taste the city', es decir, se quedan con lo que más les gusta de la ciudad y luego, si les gusta, regresan", explica.

En este sentido, los tres hablan de una competencia muy fuerte en este sector. Son muchos los que desarrollan el mismo servicio, por lo que tratan de diferenciarse los unos de los otros ofreciendo diversas versiones de la ciudad. En el caso de David Don, además de mostrar la ciudad en todas sus vertientes, también cuentan con una ruta de leyendas, en las que se hablan de los mitos que caracterizan a la ciudad.

Expectativas para lo que queda de año

Más de 170 escalas, más de 400.000 cruceristas y 150.000 tripulantes. Estas son las cifras con las que el Puerto de A Coruña batirá en 2025 otro récord, el cuarto consecutivo, en el tráfico de cruceros. Todo ello caerá de forma positiva sobre los guías turísticos, que trabajan sin parar en una ciudad en la que el turismo cada vez va más en aumento.