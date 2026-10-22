¿Y si los equipos rindieran más cuando se confía en ellos en lugar de controlarlos? Cedida

Lleno total en el Campus de Fundación Luckia en A Coruña para la conferencia del 'gurú' Stephen M R Covey

Directivos gallegos llenaron el auditorio de la Fundación Luckia para seguir en directo la conferencia de Stephen M R Covey uno de los grandes referentes mundiales en liderazgo y confianza, temas sobre los que versó la ponencia.

Pudo llevarse a cabo gracias a la colaboración con WOBI, plataforma global de contenidos de management que conecta a profesionales y organizaciones con expertos internacionales en liderazgo, estrategia, innovación y gestión empresarial.

¿Y si los equipos rindieran más cuando se confía en ellos en lugar de controlarlos? fue la cuestión central de la intervención. Ante ello, Covey contrapuso el estilo más tradicional de dirección frente a un liderazgo basado en inspirar y dar autonomía: quienes dirigen predican con el ejemplo, delegan responsabilidades y conectan a sus equipos con un propósito compartido.

Este encuentro permitió a los presentes en el Campus de Fundación Luckia conocer nuevas perspectivas, reflexionar sobre cómo llevarlas a la práctica en sus organizaciones y compartir impresiones.

Posteriormente, se abrió un espacio de conversación, que contó con la participación de José González, presidente de Luckia y Christian Tydén, director general de FranklinCovey España, con la moderación de José Manuel Caballero, coordinador académico de programas de liderazgo de la UOC en Luckia.

Stephen M. R. Covey: referente mundial en liderazgo

El invitado para dar esta ponencia por la Fundación Luckia cuenta con prestigio mundial en el terreno del liderazgo desde la confianza con el equipo. Autor de Speed of trust, número uno de The Wall Street Journal, lideró la estrategia del bestseller internacional Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, obra de su padre, Stephen R. Covey.