Galicia coordina un proyecto europeo para impulsar las tecnologías cuánticas

Galicia está al frente de un proyecto europeo que busca impulsar las tecnologías cuánticas en el que participan 19 entidades de nueve países. Equivalemt (European Quantum Innovation Valleys as Strategic Emerging Technology) ha sido presentado este miércoles en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo de Santiago, donde la Xunta ha reivindicado el "liderazgo" de la comunidad en este ámbito.

Representantes de las 19 entidades participantes en la iniciativa han estado presentes hoy en la capital gallega junto a agentes del ecosistema gallego de cuántica. Ante ellos, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, destacó el orgullo y la responsabilidad que supone para Galicia "liderar el desarrollo de las tecnologías cuánticas en Europa".

El titular de Ciencia, acompañado por la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, agradeció a los agentes de innovación procedentes de Italia, Portugal, Países Bajos, Finlandia, Francia, Rumanía, Austria y Alemania, además de España, su presencia en la comunidad gallega para "comenzar un trabajo conjunto que sin duda marcará un antes y un después en el mapa de las tecnologías cuánticas en Europa".

"Estamos en la antesala de una gran revolución tecnológica y tenemos que estar preparados, con profesionales y equipamiento. De ahí nuestra apuesta por la ampliación del Cesga y la fábrica de IA, que permitirán sacar máximo rendimiento a esta tecnología", indicó Román Rodríguez.

Equivalemt cuenta con un presupuesto total de 14,3 millones de euros hasta 2031, cofinanciados por la Comisión Europea a través del programa Horizonte Europa. De ellos, 7,5 millones se destinarán a una de las principales medidas del proyecto: convocatorias de ayudas para iniciativas que apliquen tecnologías cuánticas a las que podrán concurrir pymes, startups o centros de conocimiento de las regiones participantes.

Un gran potencial

Carmen Cotelo destacó que liderar este proyecto es un privilegio: supone coordinar a 19 socios para reforzar la posición de Europa en tecnologías cuánticas, que tienen un gran potencial en áreas como la computación, las comunicaciones seguras, la industria, la sanidad y muchos otros ámbitos.

En la jornada de lanzamiento participaron también representantes de la Comisión Europea como Magdalena Cymerys, responsable de políticas en la Dirección General de I+D+i de la Comisión Europea; o Enrique Sánchez, jefe de la oficina de Bruselas de la IU Quantum Flagship.

Representantes de distintas entidades explicaron los objetivos del proyecto y representantes de la industria, en concreto de las empresas Hijos de Rivera, Finsa, Mestrelab y Bahía Software, mostraron cómo están aplicando las tecnologías cuánticas en sus compañías. Los socios europeos visitarán por la tarde el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) y el Instituto Gallego de Física de Altas Energías (IGFAE).

La Comisión Europea aprobó a comienzos de 2026 este proyecto para conectar valles regionales de innovación, con una duración prevista de cinco años. Liderado por la Xunta de Galicia , en el proyecto también participa el Cesga.

Las entidades participantes de los otros países son: de Italia, Regione Emilia-Romagna, Clust-ER Innovazione nei Servizi, Politecnico di Milano y Orthokey Italia; de Portugal, CCDR-N y International Iberian Nanotechnology Laboratory ( INL); de los Países Bajos, TU Delft; de Finlandia, Business Tampere y Tampere University; de Francia, Région Île-de- France, CEA ( Commissariat à l'énergie atomique), Teratec y Systematic Paris Region; de Rumanía, Regional Development Agency West Romania ( ADR) y Euro Atlantic Diplomacy Society; de Austria, DCS Computing; y de Alemania, Munich Quantum Valley.