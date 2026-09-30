De buscar aparcamiento a tener GPS propio: la startup gallega que quiere ser el Google Maps del transporte

Encontrar un sitio donde aparcar no es tarea fácil. Y mucho menos si hablamos de un camión. Tampoco lo es encontrar un restaurante en mitad de la carretera o un taller que te solucione una urgencia de última hora.

De esas necesidades que solo conocen los transportistas nació Breiko Breiko, una startup de Camariñas que hace cuatro años puso en marcha una aplicación para que los propios conductores pudiesen compartir información útil sobre sus rutas. Ahora, la empresa da un paso más y lanza su propio GPS para camiones y autobuses, además de una herramienta para que las empresas puedan gestionar sus flotas.

"Empezó con la necesidad de una app que pusiese en contacto a conductores de camión y bus para resolver dudas de sus rutas", cuenta Mario Pais Fondo, CEO de Breiko Breiko. La idea era sencilla: que un conductor que conociese un sitio útil pudiese compartirlo con otros compañeros. Una especie de foro en carretera.

Así nació una primera versión beta. "Fuimos puliendo la idea inicial y buscando un modelo escalable", explica Pais. Poco a poco, aquella aplicación que buscaba solucionar problemas muy concretos de quienes viven en la carretera fue creciendo.

En ese camino pasaron por aceleradoras como Conector y ViaGalicia, donde fueron dando forma al proyecto y buscando inversión. "Esto nos dio un impulso a nivel de capacidad de desarrollo y nos llevó al punto en el que estamos", cuenta el CEO.

Un GPS pensado para quien conduce un camión

Ahora Breiko quiere ir un paso más allá. Su nueva herramienta, Breiko Navi, funciona como un GPS, pero está pensada específicamente para quienes conducen camiones y autobuses.

Porque una ruta que puede ser perfecta para un coche no tiene por qué serlo para un camión. El navegador tiene en cuenta las características del vehículo y sus restricciones para calcular los recorridos.

Fundadores de Breiko Breiko Cedida

Y mantiene una de las cosas que hizo que Breiko empezase a crecer: son los propios conductores los que aportan la información. En la aplicación se pueden encontrar aparcamientos, áreas de descanso, gasolineras, talleres, restaurantes o incidencias que pueden resultar útiles durante un viaje.

La idea es que el conductor no tenga que ir descubriendo estas cosas sobre la marcha.

También quieren facilitarle el trabajo a las empresas

La otra novedad es Breiko Fleet, una herramienta pensada para las empresas de transporte. Con ella pueden tener controladas sus rutas y estar en contacto con los conductores desde un mismo lugar. Una forma de conectar con la carretera desde la oficina. "Democratizamos la gestión de flotas y la navegación profesional, poniendo siempre al conductor en el centro", señala Pais.

La empresa camariñana quiere que este tipo de herramientas no sean solo cosa de las grandes compañías, sino que también puedan utilizarlas pequeñas y medianas empresas del sector.

Una idea que nació en Camariñas y mira a todo el mundo

Aunque Breiko Breiko nació pensando en las necesidades de los conductores que pasan horas al volante, su nueva aplicación ya tiene cobertura mundial. La startup sigue desarrollando su tecnología desde Camariñas y también trabaja en BreikIA, su propia inteligencia artificial aplicada al transporte.

"Nos inspiramos en soluciones innovadoras como pueden ser Waze, Strava o incluso Revolut", explica David Fernández Veloso, CMO de Breiko Breiko.

Cuatro años después de aquella primera aplicación pensada para que un camionero pudiese preguntar a otro dónde aparcar, Breiko Breiko quiere convertirse en algo más que un mapa. Una fórmula que ayudará, entre otras cosas, a evitar que se repitan imágenes como las que ocurren tan habitualmente en el túnel de Juana de Vega.