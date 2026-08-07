Fundación Luckia y Lemoncode lanzan el programa intensivo "Front End Moderno y Herramientas IA"

La formación de 60 horas ofrecerá formación especializada en desarrollo front end e inteligencia artificial a profesionales que buscan actualizar sus competencias. La iniciativa, completamente gratuita y con 20 plazas disponibles, arrancará el próximo 30 de septiembre en A Coruña

Fundación Luckia, en colaboración con Lemoncode, empresa de formación y consultoría de desarrollo web, pone en marcha "Front End Moderno y Herramientas IA", un programa de 60 horas dirigido a profesionales que ya trabajan en desarrollo y quieren actualizar su stack técnico e incorporar la inteligencia artificial a su día a día. La formación arranca el 30 de septiembre en el Campus de Fundación Luckia, en A Coruña, y es 100% subvencionada, sin coste para las 20 personas seleccionadas.

El programa se desarrollará en formato semipresencial durante seis semanas, entre septiembre, octubre y noviembre, combinando tres jornadas presenciales (30 de septiembre, 26 de octubre y 9 de noviembre, de 09.30 a 14.00 h y de 15.00 a 19.30 h) con sesiones online de 18.00 a 20.00 h.

Un enfoque práctico, con las herramientas que ya usa la industria

La propuesta formativa recorre seis bloques: maquetación moderna con HTML, CSS y Tailwind; JavaScript y TypeScript aplicados a proyectos reales; herramientas de construcción como Vite y arquitecturas monorepo; frameworks como React, Next.js y TanStack Start; testing de componentes; y consumo de APIs, con un proyecto final que reproduce un entorno cercano al de producción.

Uno de los rasgos distintivos del programa es que las herramientas no se explican, se usan: los participantes trabajarán con VS Code para escribir y depurar código, Claude Code para automatizar tareas repetitivas del desarrollo, Docker para empaquetar y desplegar sus proyectos, y Pencil para diseñar interfaces directamente desde el editor, sin saltos entre herramientas de diseño y desarrollo.

El equipo docente está formado por profesionales de Lemoncode que ejercen a diario en proyectos reales de desarrollo: Braulio Díez, Francisco de Jesús Mazzoni, Santiago Camargo, Jaime Salas Zancada y Daniel Sánchez.

A quién va dirigido

El programa está pensado para desarrolladores front end que necesitan actualizarse en tecnologías y formas de trabajo apoyadas en IA, desarrolladores back end y full stack que quieren ampliar sus competencias hacia interfaces modernas, titulados en el Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y graduados en Ingeniería Informática que inician su carrera. Al tratarse de una formación intensiva, se requiere una base previa de programación y fundamentos de desarrollo web.

El proceso de admisión consta de tres pasos: solicitud de información, una entrevista para conocer el perfil y el contexto profesional de cada candidato, y confirmación de plaza.

Sobre Lemoncode

Con más de diez años formando a desarrolladores y acompañando a empresas en la adopción de nuevas tecnologías, Lemoncode construye su propuesta formativa desde la experiencia real de quienes trabajan cada día construyendo productos en producción. Junto con Basefactor, su división de consultoría e ingeniería de software, forma un mismo grupo empresarial que traslada al aula problemas, arquitecturas y casos de uso reales del sector.

Sobre Fundación Luckia

Con esta iniciativa, Fundación Luckia refuerza su apuesta por una formación tecnológica que responde a las necesidades reales del tejido productivo gallego. A través de su Campus en A Coruña, la fundación impulsa programas gratuitos y de acceso competitivo que conectan a las personas con perfiles técnicos demandados por el sector, de la mano de profesionales en activo y con contenidos que se actualizan al ritmo que marca la propia industria. Iniciativas como esta forman parte de una línea de trabajo continua orientada a cerrar la brecha entre la formación y el empleo, y a hacer de la actualización de competencias digitales una vía accesible de desarrollo profesional en el territorio.