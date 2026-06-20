Binarial, la empresa gallega que desarrolla tecnología para la Armada y ya piensa en su propio humanoide

Desarrollar robótica aplicada a la industria. Este es el trabajo que desarrolla desde 2022 Binarial, una empresa creada en Padrón que poco después se trasladó a Ames, desde donde un equipo formado por 15 personas busca soluciones para agilizar trabajos como la detección de defectos en envases y optimizar operaciones industriales.

La vida de Binarial es corta pero intensa. Esta empresa innovadora de base tecnológica 100% gallega ha desarrollado varias soluciones a retos de la industria, con la que colabora a largo plazo para mejorar resultados. Más allá de esto, acaba de resultar adjudicataria en la última convocatoria del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), avalada por la Armada Española, para desarrollar tecnología dual junto a Navantia y SATEC.

La firma, de esta forma, trasladará la tecnología que ya funciona con éxito en sus plataformas robóticas autónomas a dos áreas: la navegación marítima 100% autónoma aunque no haya señal de satélite y el mando y control de enjambres de drones marinos basados en redes descentralizadas. Dos retos estratégicos en los que ya trabaja la empresa de Ames, que prevé tener los primeros resultados a finales de este año.

Soluciones para la industria

"Fundamos la empresa tres amigos a los que nos gustaba mucho la robótica y decidimos apostar por esta área aplicada a la industria. Empezamos a hacer proyectos industriales de ingeniería y, de forma paralela, desarrollar nuestros propios robots", explica el CEO de Binarial, Rodrigo Randulfe, que concreta que aunque favorecen el teletrabajo el tipo de labores que desarrollan implican tener acceso físico a los sistemas.

La firma, que nació en Padrón, desarrolla actualmente su actividad en Ames, a donde se trasladó tras encontrar unas oficinas con laboratorio, más acordes a las necesidades que les surgían. Y es que Binarial es una empresa inconformista, en búsqueda constante de nuevos retos que asume con compromiso y una estrecha colaboración entre los diferentes departamentos que la forman.

El primer reto al que se enfrentó fue el desarrollo de robots móviles, llamados AMR (Robots Móviles Autónomos), que circulan de forma autónoma por las fábricas para trasladar la mercancía de un lugar a otro. "Después empezamos a trabajar con operadores bimanuales y ahora estamos con robótica humanoide", señala Randulfe.

El CEO de Binarial explica que todo este trabajo se engloba en la robótica inteligente: "Son robots que funcionan de una manera no lineal. Ellos toman sus propias sus propias decisiones y son capaces de ejecutar tareas que no son cotidianas y estandarizadas. Todo esto está englobado en unas tecnologías para aplicar la inteligencia artificial al mundo real. Es lo que se llama actualmente Physical AI".

"Nuestro objetivo es construir máquinas que entiendan el mundo físico. Todas nuestras líneas de trabajo confluyen en una misma visión: llevar la inteligencia artificial fuera de la pantalla y convertirla en robots y sistemas capaces de percibir, decidir y actuar de forma autónoma" Rodrigo Randulfe, CEO de Binarial

La empresa se encarga tanto del desarrollo del robot en cuanto a la mecánica y al ensamblaje hasta de la creación de su corazón o cerebro, que son los que determinan el pensamiento. Algo que les permite flexibilizar las tareas de las que pueden encargarse estos androides en los que todavía se piensa como algo del futuro cuando ya forman parte del presente.

"Nuestro objetivo es construir máquinas que entiendan el mundo físico. Todas nuestras líneas de trabajo confluyen en una misma visión: llevar la inteligencia artificial fuera de la pantalla y convertirla en robots y sistemas capaces de percibir, decidir y actuar de forma autónoma", indica Rodrigo Randulfe.

Binarial tiene en su página web varias soluciones diversas que, de esta forma, confluyen en la misma vertiente: la robótica inteligente. La empresa escucha las necesidades de sus clientes y hace que los robots actúen de una forma determinada según lo que se requiera de ellos.

Randulfe concreta que actúan como una ingeniería que ofrece "todo tipo de soluciones para la industria" basadas en un alto grado de tecnología. "El equipo que tenemos en Binarial son ingenieros, matemáticos... capaces de abordar este tipo de casuísticas", explica el CEO de la compañía.

Los retos de Binarial: de la Armada a humanoides

Binarial ha sido adjudicataria de dos retos estratégicos del Ministerio de Defensa en el marco del proyecto Elementos Esenciales del Buque Autónomo (EEBA). La validación, otorgada por la Armada Española, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y AINDEF, supone la aplicación directa de su tecnología de Inteligencia Artificial Física (Physical AI) a los entornos tácticos de defensa más exigentes.

Uno de ellos, Néboa, está desarrollado en consorcio con Navantia y consiste en el desarrollo de un sistema de toma de decisiones para garantizar la navegación marítima 100% autónoma, pasiva y explicable. "En este tipo de arquitectura se usan entornos en los que no hay GPS, hay señal satelital denegada. Nosotros usamos algoritmos y sistemas de inteligencia artificial y posicionamiento para garantizar misiones sin depender de esta parte de satélite", indica Randulfe.

Tethra, en consorcio con SATEC, es una arquitectura avanzada para el control de enjambres de drones o buques marinos autónomos. "Lo basamos en redes totalmente descentralizadas, que permite que pequeños o grandes buques autónomos se coordinen entre ellos y sean capaces de generar una reorganización topológica en caso de que exista alguna pérdida o algún tipo de desconexión", indica el CEO de Binarial.

Los buques, de esta forma, pueden reagruparse o patrullar de forma autónoma si se produce algún problema, eliminando la vulnerabilidad que supone tener el control centralizado.

"Al desarrollar las tecnologías basadas en robótica, desde el software hasta el knowhow, generamos competitividad interna. No dependemos de factores externos y lo que estamos generando es una soberanía tecnológica" Rodrigo Randulfe, CEO de Binarial

Binarial trabaja para terminar ambos proyectos "lo más rápido posible", con la mirada puesta en finales de 2026. "Es una noticia muy importante porque la aplicación de tecnologías duales estaba dentro de las líneas estratégicas de la empresa. Esto nos permite que todo el conocimiento y el desarrollo que tenemos pueda aplicarse a un sector en boga como el de defensa", celebra Randulfe tras la adjudicación.

"Al desarrollar las tecnologías basadas en robótica, desde el software hasta el knowhow, generamos competitividad interna. No dependemos de factores externos y lo que estamos generando es una soberanía tecnológica", añade el CEO de esta joven compañía, para la que esta noticia ha supuesto un gran impulso.

Más allá de estos dos proyectos y del trabajo diario de la empresa, Binarial trabaja a medio-largo plazo en la fabricación y desarrollo de humanoides bípedos propios. "Trabajamos sobre la tecnología para poder crear el nuevo ecosistema de humanoides, robots con características humanas que realizan diferentes tareas", señala Randulfe.

"Tenemos gente muy preparada, hay muchísimo talento en Galicia y en las escuelas de ingenieros de aquí" Rodrigo Randulfe, CEO de Binarial

Estos humanoides tienen las aplicaciones propias de la industria cotidiana, especialmente tareas repetitivas o peligrosas. "Estamos desarrollando y haciendo varias pruebas de concepto con algunas empresas para poder empezar a ver cómo integramos este tipo de tecnologías", explica el cofundador de la firma.

Tres proyectos ambiciosos e ilusionantes con los que Binarial acerca el futuro al presente. "Tenemos gente muy preparada, hay muchísimo talento en Galicia y en las escuelas de ingenieros de aquí. Esta tecnología es la que nos hace levantarnos todas las mañanas para poder luchar, para poder tener este tipo de tecnologías realizadas por nosotros", reivindica el CEO de la compañía.

El futuro de la IA

Las noticias del desarrollo de nuevas tecnologías pueden resultar, en ocasiones, abrumadoras o incluso asustar o generar ciertas reticencias. Pero nada más lejos de la realidad. "El avance tecnológico en sí siempre es una ventaja competitiva y además es una un elemento de valor social", reivindica Rodrigo Randulfe, que señala que estos avances son ventajosos tanto en la industria como en la ciencia.

"La industria de Europa tiene un problema de escasez de personal para realizar tareas físicas repetitivas o peligrosas. Ahí nuestras tecnologías pueden aportar muchísimo valor: no se trata de sustituir a las personas, sino hacer fábricas más competitivas y poder generar puestos de trabajo de alto valor añadido", señala el CEO de Binarial.

"La industria de Europa tiene un problema de escasez de personal para realizar tareas físicas repetitivas o peligrosas. Ahí nuestras tecnologías pueden aportar muchísimo valor: no se trata de sustituir a las personas, sino hacer fábricas más competitivas y poder generar puestos de trabajo de alto valor añadido" Rodrigo Randulfe, CEO de Binarial

La inteligencia artificial es una de las grandes incógnitas, sobre todo en cuanto a su regulación. Rodrigo Randulfe explica que en su caso trabajan con IA aplicada a la parte física y que sus grandes competidores, de Estados Unidos o países de Asia, "llevan bastante ventaja en este tipo de aplicaciones en inteligencia artificial e industria".

"En Europa lo que se debería hacer primero es empezar a desarrollar tecnología sostenible y sobre todo propia, e ir regulando a la vez. La regulación tiene que ir a la par que la generación de conocimiento, debería haber un consenso y una forma de evolucionar y crecer", concluye el CEO de esta empresa que, desde luego, de crecer saber mucho.