Una conferencia online gratuita explica cómo evitar hackeos en la era digital

La creciente digitalización de las organizaciones ha ampliado exponencialmente las oportunidades de negocio, pero también la superficie de exposición a riesgos tecnológicos. En un contexto donde los ciberataques son cada vez más sofisticados y frecuentes, la ciberseguridad se ha convertido en un elemento estratégico para garantizar la continuidad del negocio, proteger datos sensibles y preservar la confianza de clientes y socios. Comprender cómo se producen los hackeos y qué medidas preventivas pueden adoptarse resulta hoy imprescindible para cualquier organización.

Para profundizar en esta realidad, el Campus Fundación Luckia, en colaboración con ISDI, organiza la conferencia online “La nueva ciberseguridad: cómo se hackean personas y cómo evitarlo”, que será impartida por Omar Orta el martes 24 de febrero de 2026, de 16:00 a 17:30 horas (España).

Prevención y cultura de ciberseguridad

Durante la sesión se analizarán las principales amenazas digitales a las que se enfrentan actualmente empresas y profesionales, desde ataques de phishing y robo de credenciales hasta brechas de seguridad provocadas por vulnerabilidades técnicas o errores humanos. Se explicará cómo operan los ciberdelincuentes, cuáles son las técnicas más habituales y qué señales de alerta permiten anticipar un posible ataque.

Asimismo, se abordará la importancia de construir una cultura de ciberseguridad dentro de las organizaciones, combinando tecnología, protocolos y formación. Los participantes conocerán buenas prácticas para reforzar contraseñas, gestionar accesos, proteger dispositivos y minimizar riesgos en entornos de trabajo híbridos o remotos.

Estrategias y herramientas para proteger tu organización

La conferencia ofrecerá también una visión práctica sobre las medidas técnicas y organizativas que pueden implementarse para reducir la probabilidad y el impacto de un hackeo. Se explicarán conceptos clave como la autenticación multifactor, el cifrado de la información, la monitorización de sistemas y la respuesta ante incidentes de seguridad.

A través de ejemplos y recomendaciones aplicables al día a día, se mostrará cómo integrar la ciberseguridad en la estrategia empresarial, convirtiéndola en un elemento transversal que no solo protege, sino que aporta valor y confianza a largo plazo.

Sobre el ponente

Omar Orta es divulgador y profesional de la ciberseguridad, con amplia experiencia en la gestión de riesgos e incidentes digitales. A través de charlas y sesiones prácticas, ayuda a personas y organizaciones a comprender los retos reales del mundo digital y a desarrollar una actitud consciente y proactiva frente a la ciberseguridad en su día a día.

Actualmente es director de Ciberseguridad en Plexus Tech, donde se encarga de garantizar la seguridad digital de la organización, desarrollar la práctica de ciberseguridad y apoyar el crecimiento del negocio mediante la venta de productos y servicios especializados en este ámbito. Además, es profesor colaborador en ISDI, donde imparte clases sobre Ciberseguridad.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de la Fundación Luckia por facilitar el acceso a una formación de vanguardia que impulse las competencias digitales de los profesionales y los prepare para afrontar con éxito los desafíos de la transformación tecnológica.