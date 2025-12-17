Investigación e innovación industrial en IA se alían en una 'spin off' de la Universidade da Coruña

Una alianza tecnológica pone en contacto a la Universidade da Coruña (UDC) con la empresa de innovaciones de ingeniería avanzadas Deep Design Systems (DDS), que se acaba de constituir en una nueva spin off de la institución académica coruñesa.

Con personal investigador del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (Citic) de la UDC, sede en A Coruña y presencia en Reino Unido, Italia y Estados Unidos, DDS es una start up deeptech que ayuda a las compañías a acelerar sus propios productos y lanzamientos, tomar mejores decisiones y liderar sectores con "la integración de la inteligencia estratégica, la validación de ingeniería y el análisis de la sostenibilidad en tiempo real".

Investigación científica de primer nivel, innovación industrial en inteligencia artificial, diseño e ingeniería se dan la mano en esta alianza. DDS está desarrollando el primer Strategic Intelligence Engine de la industria. Se trata de una plataforma de software que integra criterios de ingeniería, impacto ambiental y necesidades del mercado directamente en las propuestas de concepto temprano.

"En términos prácticos, permite acceder a información propia de fases avanzadas de desarrollo en el mismo momento en que nace la idea, acelerando la validación de dilemas y evitando costosos ciclos de rediseño", explica la UDC en una nota. "El sistema está diseñado para mejorar la toma de decisiones ejecutivas manteniendo siempre a la persona en el centro".

Actualmente en fase avanzada de prototipo (TRL 5), la plataforma está en proceso de desarrollo con socios especializados en ciencia computacional, ingeniería y movilidad en Europa y Estados Unidos.

"Este hito consolida nuestro fundamento científico y acelera nuestra misión de transformar la manera en que se conciben y evalúan los productos", afirma José R. López, cofundador y CEO de DDS.

"La UDC, a través del Citic, fue clave para impulsar los límites de la IA y la ciencia computacional. Juntos estamos configurando una visión más inteligente, responsable y estratégica de la toma de decisiones en entornos industriales enfrentados a problemas cada vez más complejos", añade López.

Mediante la alianza con la UDC, que contó con el apoyo de la Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC), DDS podrá acceder de forma preferente a talento investigador, infraestructura de computación de altas prestaciones y experiencia multidisciplinar en IA, visión por computador y simulación numérica.