Carmen Cotelo, directora de la Agencia Galega de Innovación: "Galicia vive un momento histórico en materia de I+D+i"

Desde este miércoles, Santiago de Compostela se convierte en la capital de la computación y la tecnología en la II International Quantum Business Conference, una de las citas tecnológicas más relevantes del año en España, coorganizado entre Fsas Technologies (Fujitsu), el Cesga y la Xunta de Galicia.

Durante dos días, el Palacio de Congresos de Santiago reunirá a expertos internacionales en computación cuántica, supercomputación e inteligencia artificial procedentes de Europa, Japón y Norteamérica.

El evento contará con cerca de 300 profesionales, como investigadores, empresas tecnológicas, responsables institucionales y centros de innovación expertos. Además de intervenciones y ponencias, el evento abordará la situación de Galicia en el debate global sobre el futuro de la computación, la ciencia y la innovación tecnológica.

Entre los ponentes se encuentra la directora de la Agencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, quien, hasta este nombramiento, desempeñó su cargo de directora de innovación en el Centro Internacional de Cuántica de Fujitsu, trabajando en el establecimiento de colaboraciones a nivel gallego, español y europeo.

¿Qué papel juega la tecnología cuántica en Galicia?

La tecnología cuántica en Galicia está viviendo ahora un momento muy importante con un trabajo que se empezó hace ya unos años y que nos permitió posicionarnos. Cuando parecía que podía ser una tecnología que estaba demasiado verde quizás, o que estaba en fases muy de investigación, que es cierto, se apostó por potenciar las infraestructuras y las capacidades de Galicia en cuántica con el polo de tecnologías cuánticas. Ahora, cuatro o cinco años después, nos encontramos con que estamos dotados de infraestructuras y hemos captado talento en el ámbito.

Tenemos ya un máster interuniversitario que está específicamente destinado a tecnologías cuánticas, hemos captado diferentes proyectos europeos y nacionales en el ámbito de la cuántica y tenemos un ecosistema que se está fortaleciendo.

Ahora mismo, tenemos un papel importante en este ámbito, tanto en la parte de computación como en la parte de comunicaciones cuánticas, e incluso se está trabajando en aspectos de sensorización. Es importante contar con esa inversión inicial que permite disponer de los recursos y las infraestructuras iniciales para apostar por una tecnología que está en una fase de desarrollo.

Puede parecer que su aplicación directa no va a ser inmediata y que entonces puede merecer la pena esperar, pero merece la pena ser parte del proceso de desarrollo de esas tecnologías y no esperar para ser un usuario cuando estén validadas e implementadas. Así, nos podemos permitir ahora mismo estar entre los actores destacados en este ámbito en Europa.

Galicia contará con una fábrica de IA que la colocará en la élite europea de la supercomputación. ¿Qué impactos tendrá para la sociedad gallega?

Va a ser complementaria tanto para la parte más de investigación como para la parte de innovación. El objetivo de la fábrica de IA es poder trasladar el uso de la inteligencia artificial a esos desarrollos más ambiciosos o más complejos, que pueden requerir de infraestructuras específicas, de mucho cálculo, de mucho tratamiento de grandes volúmenes de datos, de mucho consejo de expertos en la materia, servirán para apoyar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas y para dar impulso a la creación y al crecimiento de startups.

En ese sentido, la factoría de IA viene a darle un impulso a la parte más de innovación, más cerca de mercado, pero apoyado en esos agentes, como son los expertos que hay en los centros, como puede ser el CESGA, los centros de investigación de las universidades o los centros tecnológicos. Por otra parte, tenemos una factoría de IA que es un tanto característica, porque es una de las pocas en Europa, de las diecinueve, que tienen una infraestructura dedicada a la experimentación.

Ahí es donde se va a cubrir esa parte más de investigación, también en la parte de factoría de IA, en la que se va a poder trabajar en esos equipamientos o infraestructuras del futuro, y en cuanto a hardware también.

Principalmente, el foco está puesto en aumentar la competitividad y aumentar el potencial de nuestras empresas a través de sus servicios expertos y de ese uso de infraestructuras que no son habituales, de grandes volúmenes de computación, de grandes potencias de cálculo para que las empresas puedan generar soluciones que sean competitivas a nivel exterior, incluso europeo.

El proyecto cuenta con una inversión de 17 millones de euros por parte de la Xunta de Galicia. Además del económico, ¿cuál es la apuesta de la Xunta en materia de tecnología y ciencia?

La apuesta de la Xunta en construir sobre la base del conocimiento, sobre la base de la investigación, de la innovación y, por supuesto, de la tecnología, es totalmente transversal. Y así también lo definimos cuando planificamos nuestras estrategias a medio plazo dentro del Plan de Investigación e Innovación que hemos lanzado a principios de año para el 2025-2027.

Hay un tema que se llama iniciativas de alto impacto, que son iniciativas transversales a toda la actividad que se define en el plan, tanto a los verticales de talento como posicionamiento, como colaboración estratégica, etcétera.

Transversalmente hay unas iniciativas de alto impacto, una de ellas es la biotecnología, en lo que somos especialmente fuertes en Galicia, tenemos un ecosistema muy bien cohesionado, unos centros de investigación y talento puntero y, además, empresas y clústeres que están trabajando muy unidos y que ya somos un actor muy destacado en el panorama nacional e internacional.

Otra son las tecnologías profundas, que incluyen justamente la cuántica y la inteligencia artificial, transversal a todo el plan. Luego hay otros elementos como la compra pública de innovación, que es, desde el punto de vista de la administración pública como demandante, también de tecnologías para aplicar a los servicios de los ciudadanos.

La tecnología, la investigación y la innovación ahora mismo son un eje central de las políticas de la Xunta de Galicia, y así lo podemos ver en los diversos ámbitos en que se están aplicando. Además, estamos haciendo un esfuerzo por contarlo, porque hay mucho talento, hay mucha inversión previa, hay muchísimos resultados que están siendo punteros en el ámbito europeo e internacional y queremos contarlo.

Es necesario que se sepa todo lo que se está haciendo desde Galicia y que a veces está un poco oculto, lo que se llama esa innovación oculta, queremos visibilizarlo, apostar por ello y visibilizar que lo estamos haciendo y lo bien que lo están haciendo.

En un mundo tan cambiante y en desarrollo como es esta tecnología, ¿se corre algún riesgo?

Es un momento donde hay que explorar diferentes opciones. El riesgo que hay de no hacerlo es que te puedas equivocar. El riesgo de no hacerlo es que nunca vas a llegar a acertar porque ni siquiera lo has intentado. Es más, aunque investigues, desarrolles y te equivoques, el conocimiento que se genera con todo el proceso, con el uso de las infraestructuras, con el talento, con la colaboración público-privada, todo eso es una ganancia.

El riesgo mayor es no participar en esta carrera por el conocimiento, por el desarrollo de estas tecnologías. Además, a pesar de que sea una tecnología que en diferentes campos puede estar menos cerca de mercado, sí que hay otros campos en los que está más cerca, como en la parte de comunicaciones y en la parte de sensórica.

¿Debería especializarse Galicia en alguna área de computación?

Galicia se está especializando mucho en el ámbito de la computación cuántica. En cuanto a supercomputación, el CESGA tiene más de 30 años y lleva usando la supercomputación para dar servicio transversalmente a muchísima investigación e innovación de las tres universidades gallegas, los centros del CSIC, centros tecnológicos, fundaciones sanitarias y, por supuesto, empresas. Hace más de 30 años que se está incorporando la supercomputación como un eje transversal para muchas de las investigaciones que se hacen en nuestras universidades.

Hasta ahora quizás no se sabía tanto y ahora es verdad que vivimos un boom tecnológico, y todo el mundo habla de inteligencia artificial con las factorías y de computación cuántica. La computación de altas prestaciones o supercomputación ha estado ahí desde hace muchísimos años, y en Galicia la hemos tenido funcionando debajo de toda esa actividad de investigación. Ahora sabemos más, entonces estamos posicionándonos en computación cuántica y también en comunicaciones cuánticas, donde también hay muchísimo trabajo hecho.

Hace pocos meses inaugurábamos la primera línea de comunicaciones cuánticas que conecta Santiago con Vigo, la línea terrestre, que ahora mismo es la más larga que hay en España y una de las más largas que hay en Europa. Esto no es cuestión de cantidad de distancia; con la distancia aumenta la dificultad tecnológica de tener una línea de esas características.

Estamos apostando en específico mucho por estas tecnologías y así estamos haciendo crecer ese ecosistema. Hace poco hacíamos un mapa de capacidades. Queríamos ver cuántos investigadores teníamos en Galicia que estuvieran trabajando en el ámbito de la cuántica para hacer un poco ese seguimiento y ver cómo vamos avanzando. En el último mapa, había ya 140 investigadores que de una forma u otra estaban involucrados en investigación y desarrollo en el área de cuántica.

¿Crees que Galicia vive un momento histórico en materia de supercomputación?

Galicia vive un momento histórico en materia general de I+D+i y hemos alcanzado un hito histórico en cuanto a inversión. Los últimos datos del INE nos mostraban que la inversión en este último año ha sido de 1.580 millones, que es el pico más alto que hemos tenido nunca. Llevamos años creciendo de forma muy importante, tenemos un crecimiento muy sostenido y en algunos años muy notorio. En general, el I+D+i en Galicia está evolucionando a muy buen ritmo, está convergiendo con otras regiones europeas que históricamente tienen más recursos, más tradición o suenan más en el ámbito del I+D+i.

Las grandes inversiones que se han captado por parte del Centro de Supercomputación de Galicia a cargo de los fondos de recuperación, estos 47 millones de financiación que vienen de los MRR para el nuevo supercomputador cuántico, el nuevo computador clásico, el almacenamiento y el nuevo edificio que se está construyendo, que junto con la financiación que añade la Xunta de Galicia, se puede hacer posible.

Esto crea una sensación de que estamos en un momento aún más importante porque no es posible desarrollar e investigar sin unas condiciones de base como son poder tener las infraestructuras necesarias, sobre todo en tecnología y en algo tan característico como es la computación o la supercomputación. Esto es algo que no tenemos en nuestras casas, que no tenemos en cualquier centro, son equipos muy especializados, muy potentes, que necesitan unas características técnicas diferentes.

Es verdad que con toda esta captación de recursos, que es una captación que se ha hecho por la calidad y el talento que tenemos aquí, que han sido capaces de competir por esos fondos y ganarlos, vivimos un momento especialmente importante en la adquisición de nuevas infraestructuras, de nueva actividad, de captación de mucho más talento y de contratación de personal, rodeando a todas estas oportunidades.

¿Qué desafíos le quedan a Galicia en el ámbito de la tecnología cuántica y la computación?

El desafío ahora, con todas estas oportunidades que tenemos, estas nuevas infraestructuras, es ser capaces de seguir creciendo, seguir consolidando ese liderazgo, ser parte activa y relevante en toda esta carrera por la computación cuántica, por llegar a la aplicación de la cuántica a la parte más económica, a la sociedad. Y que en unos años podamos tener una posición importante y estar aplicándola ya, adoptándola ya. Ya que hemos sido de los primeros en ponernos a trabajar en cuántica, en desarrollar y arriesgar por unas tecnologías como estas, ser también de los primeros que podamos sacar ese rédito, esa ventaja de que se empiece a aplicar en nuestras empresas, de que nuestra sociedad se empiece a beneficiar del uso de esas tecnologías. Si empezamos antes, aprendemos antes, implementamos antes y nos beneficiamos antes.