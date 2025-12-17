Arranca en Galicia la II International Quantum Business Conference

El evento, coorganizado entre Fsas Technologies (Fujitsu), el Cesga y la Xunta de Galicia, propone dos jornadas de debate, análisis y transferencia de conocimiento en torno a la computación cuántica, el supercomputing y su impacto en la industria, la investigación y las políticas públicas

La II International Quantum Business Conference, impulsada por Fujitsu a través de Fsas Technologies, comenzó este miércoles 17 de diciembre con una clara declaración de intenciones: situar a la computación cuántica y al supercomputing en el centro del debate estratégico para la industria, la investigación y las políticas públicas. Desde primera hora de la mañana, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia (Santiago de Compostela) reunió a representantes institucionales, responsables de centros tecnológicos y directivos empresariales, reflejando el carácter internacional y multisectorial del encuentro.

Tras el registro y el café de bienvenida, la sesión inaugural arrancó con el acto de apertura institucional, que contó con la participación de Almudena Justo Martínez, directora del International Quantum Centre de Fujitsu Fsas Technologies, y Carmen Cotelo, directora de la Agencia Galega de Innovación.

Almudena Justo Martínez, directora del International Quantum Centre de Fujitsu Fsas Technologies. Enrique Romanos Tardío

Ambas comenzaron su intervención agradeciendo a asistentes, ponentes, patrocinadores y por supuesto al gran trabajo del equipo de Fujitsu organizando esta segunda cita que demuestra que este congreso va a permanecer en el tiempo. Almudena puso el foco en la importancia de la "colaboración y cooperación en la apuesta estratégica de Galicia por las tecnologías cuánticas". Por su parte, Carmen Cotelo destacó que "Es un placer para Galicia albergar esta segunda edición, que tiene lugar en un momento idóneo para Galicia por todos los hitos alcanzados recientemente en el sector de estas tecnologías avanzadas".

Carmen Cotelo, directora de la Agencia Galega de Innovación. Enrique Romanos Tardío

A continuación, la agenda dio paso a la visión europea con la ponencia "Quantum Flagship: Advancing Europe’s Quantum policy agenda", a cargo de Enrique Sánchez Bautista, responsable de la oficina en Bruselas del EU Quantum Flagship (QCN). Su intervención permitió recordar los inicios de esta Quantum Flagship, los primeros proyectos que salieron a la luz y por supuesto los cuatro pilares en los que se fundamenta: comunicación, computación, simulación y sensores.

Enrique ahondó también en la infraestructura actual, los programas en marcha y su principal objetivo: "Queremos convertir a Europa en líder, porque tenemos una gran cultura de investigación pero sigue siendo difícil transformar ese conocimiento en grandes corporaciones que puedan entrar en el mercado de masas", compartió. Finalizó haciendo hincapié en que personalmente participa en promover el ecosistema tecnológico español a nivel europeo y por supuesto mundial.

Enrique Sánchez Bautista, responsable de la oficina en Bruselas del EU Quantum Flagship (QCN). Enrique Romanos Tardío

Tras la pausa para el café, momento en el que se pudo disfrutar de los stands de las zonas comunes así como del networking entre los cientos de asistentes, la mañana continuó con una sesión dedicada a la Galician Quantum Network, planteada en formato elevator pitch. En este bloque participaron representantes de entidades como Gradiant, DIHGIGAL, Universidade da Coruña (UDC), Universidade de Santiago de Compostela (USC), ITG, CTAG, AIMEN, o el Fsas International Quantum Centre (Fujitsu), que presentaron de forma ágil en aproximadamente tres minutos sus proyectos y líneas de trabajo en el ámbito cuántico.

Participantes del elevator pitch. Enrique Romanos Tardío

El bloque matinal concluyó con la mesa redonda “R&D Centers driving the next transformation: Quantum and AI Factories I”, centrada en el papel de los centros de I+D como motores de la próxima transformación tecnológica. En ella intervinieron Lois Orosa, director del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA); Ignacio M. Llorente, Executive Director of Business Development and Strategic Alliances en OpenNebula Systems; y Jorge Rey, Alliance Manager en NetApp, los tres moderados por Jose Moreno, Head of Solutions, Pre-Sales and Alliances de Fsas Technologies Spain.

Lois Orosa compartió con los asistentes la emoción porque CESGA haya sido seleccionado para albergar una de las seis fábricas de IA de Europa y recalcó que es “un éxito conjunto porque representan a España, a Galicia, en Europa”. Además, también enumeró la gran cantidad de aportaciones que harán desde el Cesga a esas fábricas: “ecosistema variado de investigadores, servicios de alta gama y una gran experiencia fruto de haber participado en más de 200 proyectos desde 1993, así como de haber instalado y gestionado 13 super computadoras. “El próximo año llegaremos a 14”, afirmó, “estamos convencidos de que lo vamos a hacer bien”.

Ignacio M. Llorente por su parte compartió una presentación en diapositivas para introducir qué es OpenNebula. “Somos una empresa comenzó en 2008 su actividad ofreciendo servicios en la nube”, aclaró. También miró al futuro al adelantarnos a los presentes los planes de expansión así como diversas nuevas iniciativas, asegurando que se encuentran en un punto muy importante en cuanto a proyectos.

Y continuando con las presentaciones, Jorge Rey introdujo NetApp, una empresa de creación de sistemas de almacenaje para empresas. "Somos reconocidos como uno de los líderes", afirmó, "Aportamos un nuevo abordaje a los sistemas de almacenaje al proponer una especie de arquitectura de almacenaje agregado, lo que nos permite escalar la capacidad del rendimiento".

Por último, los cuatro estuvieron debatiendo sobre las prioridades de Europa para construir una verdadera estrategia de supercomputing: seguir invirtiendo en investigación en la cuántica, involucrar a todos los partícipes del ecosistema, ser resilientes si vienen tiempos de recaída, construir nuestra propia tecnología de gestión neutral, formar a la próxima generación de ingenieros que lideren la transformación, colaboración de la industria privada y sectores verticales… entre otros puntos clave.

Mesa redonda "R&D Centers driving the next transformation: Quantum and AI Factories I". Enrique Romanos Tardío

Con este primer bloque de contenidos, la primera jornada de esta conferencia sentó las bases de una agenda orientada tanto a la visión estratégica como a la aplicación práctica, reforzando la idea de que el desarrollo del futuro cuántico pasa por la cooperación entre instituciones, investigación y empresa. Cabe destacar que a lo largo de toda esta primera mañana el público interactuó con preguntas a los y las ponentes, demostrando que la II International Quantum Business Conference es un evento colaborativo y enriquecedor entre todos los presentes,

Este primer día se extenderá durante toda la tarde con un amplio programa centrado en proyectos estratégicos, transferencia tecnológica y desarrollo de talento, así como otras actividades complementarias en el marco de la celebración de la II International Quantum Business Conference, que celebrará mañana su segunda jornada.