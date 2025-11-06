Esta es la programación completa de Píxel á Feira en Santiago: encuentros, podcast y mucho más

El primer salón gallego dedicado en exclusiva al videojuego en Galicia, Píxel á Feira, se celebra los días 8 y 9 de noviembre en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela. Organizado por la Deputación da Coruña, el evento reunirá a medio centenar de proyectos creados en la comunidad gallega, la cifra más alta mostrada hasta el momento en un encuentro de este tipo.

Píxel á Feira contará, además, con una amplia programación de actividades abiertas al público, que podrá visitar la feria de forma gratuita entre las 10:00 y las 20:00 horas. Y es que este salón nace con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro anual para la industria gallega del videojuego, un espacio de intercambio entre profesionales, creadores y creadoras y público aficionado, además de una plataforma de difusión.

Videojuegos históricos, proyectos universitarios, propuestas independientes y nuevas creaciones forman parte de Píxel á Feira. Destaca, además, la exposición del Museo do Videoxogo de Galicia (MUVI), que mostrará 22 piezas emblemáticas de la historia del sector. En la zona interactiva, por otro lado, el público podrá descubrir y jugar a los videojuegos que se están haciendo en la actualidad en Galicia: ChusChus Games y la Universidade da Coruña llevarán sus propuestas.

Entre las novedades destacan Xerme, de Acariño Games; Golpes e Broucazos, de Widijou; Dimension L, de Ninguen Studio; The Pet Squad, de Devmo Games; o Cartas á Lúa, de Michiños Fofiños. El I Certamen de Videojuegos de Galicia entregará el sábado por la tarde los reconocimientos a la calidad y la innovación de los proyectos creados o traducidos al gallego.

El escenario 1-1, por otro lado, acogerá más de 30 actividades que conectan industria, cultura y entretenimiento, mientras que la Zona de Mercado incluye tiendas, librerías, artistas y marcas vinculadas a la cultura digital y al coleccionismo. En la Zona Arcade e Torneos se podrán probar máquinas originales como las de Daytona USA (1993), con hasta ocho jugadores simultáneos, y participar en competiciones de títulos clásicos y actuales como Tetris, Sonic o Street Fighter 6.

El Escenario DLC, por último, es un espacio participativo que combinará presentaciones, talleres y conversaciones que muestran la diversidad y la creatividad del sector. Así, el sábado se celebrarán actividades como Lost Weapons, una introducción a la creación de Visual Novels con Tomotoad, una charla sobre game jams y desarrollo colaborativo y el taller O Demo Game Jam sobre software libre.

Programación completa

La programación de Píxel á Feira está pensada para todos los públicos y su acceso es libre hasta completar aforo. Los horarios completos pueden consultarse a través de la web del evento.

Sábado 8 de noviembre

10:30 horas en el escenario 1-1. Encontro: Tradución e localización nos videoxogos. E o galego? Participan Fernando Moreiras y Alba Calvo

Participan Fernando Moreiras y Alba Calvo 11:30 horas en el escenario 1-1. Encontro : SEGA fíxoo antes . Participa Marc Rollán El Funs

: . Participa Marc Rollán El Funs 12:45 horas en el escenario 1-1. Concierto Tiaviolí Gaming (primera vez en Galicia)

(primera vez en Galicia) 16:00 horas en el escenario 1-1. Podcast en directo: Recuncho Gamer. Participan Rita Calvo, Sara Gurdiel, Jon Amil y Ángela Triana

Participan Rita Calvo, Sara Gurdiel, Jon Amil y Ángela Triana 17:15 horas en el escenario 1-1. Arte e historia nos Assasin's Creed. Participa Miguel Ángel Cajigal "El Barroquista"

Participa Miguel Ángel Cajigal "El Barroquista" 18:30 horas en el escenario 1-1. Gala y entrega de premios I Certame de videoxogos en galego. Deputación da Coruña.

Paralelamente, el sábado habrá presentaciones de videojuegos y proyectos digitales en gallego en el escenario DLC y competiciones en la Zona Torneos. La Zona Interactiva con Exposición del MUVI, máquinas recreativas y la muestra de videojuegos gallegos estará abierta todo el día.

Domingo 9 de noviembre

10:30 horas en el escenario 1-1. Videoxogos na educación . Participan Paula Rodríguez e Isi Cano

. Participan Paula Rodríguez e Isi Cano 11:30 horas en el escenario 1-1. Encontro: Selo galego en xogos . Participan Violeta Moldes, Sara Cubelos , Víctor Justo y Víctor Fernández

. Participan Violeta Moldes, Sara Cubelos , Víctor Justo y Víctor Fernández 12:45 horas en el escenario 1-1. Modelando Galicia . Participa Armesto 3D

. Participa Armesto 3D 16:00 horas en el escenario 1-1. Podcast en directo: Exército Mekemeke

17:15 horas en el escenario 1-1. Impro Gamer . Participan Reinas Malas

. Participan Reinas Malas 18:30 horas en el escenario 1-1. Gamesong. Trivial musical. Participan Xabi Sides y Eva Farto

Píxel á Feira tendrá también el domingo actividades paralelas. Así, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones de videojuegos y proyectos digitales en gallego en el escenario DLC y competiciones en la Zona Torneos. La Zona Interactiva con Exposición del MUVI, máquinas recreativas y la muestra de videojuegos gallegos estará abierta todo el día.