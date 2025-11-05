Lugo, A Coruña y Arbo triunfan en la categoría de videojuegos del certamen Xuventude Crea 2025

La creatividad juvenil gallega volvió a brillar en el certamen Xuventude Crea 2025, que este año celebró la final de la categoría de creación de videojuegos, reconociendo tres proyectos destacados: Kitty Witchy, de Lugo; Alta Costura, de A Coruña; y After Juice: Animal Disco Mafia, de Arbo (Pontevedra).

El primer premio fue para el equipo formado por Javier Mayor Pereira, María Lebón Real, Beatriz Turiel García, Sofía Marvizón Padilla e Iria Febrero Cadeñas, con su videojuego Kitty Witchy, que narra la historia de una niña que debe enfrentarse a la pérdida de su gato Cosmo a través de puzles, narrativa ambiental y cinemáticas 3D.

El segundo galardón recayó en el grupo coruñés Mandril Estudios, con Alta Costura, un título de acción en tercera persona ambientado en un mundo de fantasía oscura, donde una muñeca de trapo lucha por recuperar su caja de voz.

Por último, el grupo Virtual Seed, de Arbo (Pontevedra), se alzó con el tercer premio por After Juice: Animal Disco Mafia, una aventura gráfica en 3D ambientada en un universo animal en el que el jugador encarna a Tofu, un hámster que, tras una noche de excesos, debe enfrentarse a una serie de desafíos inesperados.

La creación de videojuegos es una de las 16 disciplinas que integran el programa Xuventude Crea, que este año reafirma su papel como plataforma de impulso para el talento joven gallego, consolidando una participación cercana a las 600 personas inscritas.