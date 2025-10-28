Más de 65.000 hogares en A Coruña siguen sin acceso a Internet de calidad

A pesar de los avances en digitalización, cerca de 64.244 hogares en la provincia de A Coruña continúan sin acceso a Internet de alta velocidad, según datos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En toda España, aproximadamente 1,5 millones de personas residentes en zonas rurales o de baja densidad poblacional aún carecen de conexión fija de al menos 100 Mbps.

Para revertir esta situación, en 2023 se puso en marcha el Programa Único de Demanda Rural (PUR), financiado con fondos europeos Next Generation EU, que permite llevar Internet satelital de alta velocidad a las zonas donde la fibra óptica no llega.

El servicio Conéctate35, asociado al programa, ofrece alta, instalación y equipos sin coste y una cuota fija de 35 euros al mes hasta 2027 para los usuarios que residan en áreas elegibles.

Los municipios coruñeses muestran realidades contrastadas. Mientras localidades como Irixoa, A Laracha, Outes o Paderne lideran la adopción del Internet satelital, otras zonas presentan focos críticos de aislamiento digital, especialmente en Ortigueira, Ribeira, Ferrol, Oza-Cesuras y Carballo, donde la dispersión rural y la falta de infraestructura limita el acceso a la fibra óptica y a redes móviles de calidad (4G/5G).

Serenae, en colaboración con Hispasat, impulsa un plan de activación para que ningún ciudadano quede desconectado por su código postal.

Rodrigo Ladrón de Guevara, CEO de Serenae, señala que "el acceso a servicios básicos como educación online, sanidad digital o teletrabajo no debe depender del lugar donde viva cada persona".

Hasta 2025, A Coruña acumula el 1,15% de todas las activaciones de Internet satelital en España, manteniendo una evolución estable. La provincia concentra el 26,94% de las conexiones de Galicia, comunidad que representa el 4,25% de las activaciones nacionales.

Gracias a la tecnología satelital española de Hispasat, Serenae garantiza velocidades de hasta 200 Mbps sin necesidad de costosas infraestructuras, consolidándose como protagonista en el cierre de la brecha digital y liderando la transformación tecnológica en A Coruña y Galicia.

Además, la compañía ofrece soluciones para hogares y empresas que no cumplen las condiciones de elegibilidad del Ministerio, asegurando que ningún ciudadano quede sin Internet.