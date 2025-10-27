Una invitación, una experiencia interactiva: el impulso de la Cámara de A Coruña al emprendimiento

Responsables de la propuesta Gamevitation premiados por la Cámara de A Coruña.

Revivir recuerdos, compartir emociones y conectar con otros jugadores. Esto es lo que permite Gamevitation (GVT), una propuesta tecnológica que transforma las invitaciones tradicionales en experiencias interactivas y emocionales.

Este proyecto ha sido el mejor valorado por el jurado del programa Impulsa StartUp de la Cámara de A Coruña, con el que la entidad ayuda a emprendedores con una idea de negocio de base tecnológica a hacer realidad sus proyectos. Ha recibido una subvención de 1.600 euros para la consolidación del proyecto.

Cada invitación de Gamevitation es un minijuego personalizado que permite a los usuarios recuperar recuerdos, compartir emociones y conectar de forma única con sus invitados. La personalización incluye ambientación, personajes, objetos coleccionables y contenido multimedia.

Dos fases

El programa consta de dos fases que abarcan desde la maduración de la idea de negocio hasta la presentación a inversores. La primera fase finalizada, Crea y Crece, está destinada a emprendedores cuya idea de negocio sea potencialmente escalable, con un papel protagonista de la tecnología en el posterior crecimiento y expansión de la futura startup.

La segunda fase, Despega, cuya convocatoria ya está abierta, se destinará a proyectos que tengan un producto mínimo viable (MVP) o un prototipo testado en el mercado, que podrán comenzar a desarrollar.

El emprendedor se beneficiará de mentorías personalizadas con expertos en materias adaptadas a las necesidades de cada empresa emergente. A partir de ahí, comenzará la prospección de financiación y la búsqueda de inversores, además de fijar un plan de crecimiento que incluirá una estrategia de marca.

En la fase inicial del programa de la Cámara se presentaron otras ocho propuestas tecnológicas centradas en métodos personalizados de organización, moda femenina de alta gama y sostenible, aplicaciones educativas basadas en IA, soluciones digitales para autónomos y pymes, baile, bienestar creativo, belleza y esoterismo, comunicación y emprendimiento en las mujeres y actividades físicas en la naturaleza.