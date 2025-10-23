La Enfermería en A Coruña se alía con la inteligencia artificial en unas jornadas que evalúan su futuro

A Coruña acogió este miércoles una jornada pionera sobre inteligencia artificial y cuidados sanitarios. Bajo el título "Inteligencia artificial, drones y más allá. Tecnologías emergentes para la práctica enfermera", el Consejo General de Enfermería, su instituto Isfos y el Colegio de Enfermería de A Coruña reunieron a especialistas de todo el país en el Paraninfo de la Universidade da Coruña para analizar cómo la tecnología puede transformar la práctica enfermera sin perder su esencia humana.

"La tecnología no sustituye nuestros cuidados, pero nos da la oportunidad de trabajar mejor y acompañar de forma más eficaz", afirmó el presidente del Colegio coruñés, Avelino Castro, durante la inauguración del encuentro.

Destacó además que la profesión vive "una fascinante encrucijada profesional" en la que herramientas como la IA, los drones o la realidad aumentada “ya están llamando a la puerta de nuestras consultas, quirófanos y aulas”.

Por su parte, Pilar Fernández, directora de Isfos, insistió en que las enfermeras deben asumir un papel protagonista en esta transformación: "Queremos que no solo utilicen la IA, sino que la diseñen, la evalúen y la lideren. La tecnología, por sí sola, no humaniza ni cuida", subrayó.

Los ponentes coincidieron en que la inteligencia artificial no sustituirá a los profesionales, sino que los complementará y liberará tiempo para el acompañamiento al paciente.

En palabras del decano de la Universidad de La Rioja, Octavio Corral, "la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo; te lo quitará quien la implemente antes que tú".

Durante la jornada, se abordaron también los riesgos y ventajas del uso de la IA en hospitales. El vicerrector de la Universidad a Distancia de Madrid, Juan Luis Rubio, advirtió de que "el mayor porcentaje de ciberataques se produce en centros de salud" y defendió la necesidad de integrar la ciberseguridad en la práctica clínica: "La IA es el arma y el escudo", señaló.

En las mesas redondas se presentaron experiencias innovadoras, como el uso de drones en hospitales para transportar medicamentos, expuesto por Roi Pantín, técnico de la Axencia Galega de Emerxencias, o el concepto de "hospitales azules", defendido por el consultor Rafael Llanes, donde la tecnología "libera a las personas y crea entornos que también curan".

El mensaje final fue claro: la tecnología debe tener un propósito humano. La directora de gestión de cuidados del Área Sanitaria V de Asturias, Isabel Prieto, lo resumió así: "Innovar no es automatizar, es transformar con sentido".