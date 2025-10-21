ITG celebra este jueves en A Coruña una jornada tecnológica sobre los retos del agua y la economía circular

ITG celebrará el próximo jueves, 23 de octubre, en su sede de A Coruña , en el Cantón Grande, 9, la jornada 'Soluciones reales para los retos del agua y la economía circular', un encuentro abierto a empresas, administraciones y entidades comprometidas con la gestión sostenible del agua.

La cita, enmarcada dentro del ecosistema INNO4H2O, en el que participa ITG junto con otros centros tecnológicos y empresas, tiene como objetivo acercar al mercado casos prácticos y herramientas tecnológicas que ya están mejorando la eficiencia y la reutilización del agua en distintos puntos de España y Europa.

Además, el evento busca fortalecer la colaboración entre administraciones, empresas y centros tecnológicos, favoreciendo la implantación en Galicia de soluciones innovadoras que impulsen la economía circular en el ciclo del agua.

El programa contará con representantes de Water Europe, la Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA), Catalan Water Partnership (CWP), Tinámica o DIHGIGAL, así como diversas iniciativas europeas como AQUA2VAL, LIFE REWAINCER, iMERMAID y SYMSITES, en las que participan universidades, administraciones locales y empresas del sector hídrico. ITG, centro tecnológico con amplia experiencia en gestión sostenible del agua, actuará como anfitrión y moderador de la jornada.

Así, con el objetivo de fomentar la colaboración público-privada para el desarrollo de I+D+i y mostrar cómo la digitalización y la sonorización pueden mejorar la gestión de redes hidráulicas y reducir consumos, se presentarán iniciativas en marcha que demuestran la viabilidad técnica y económica de la reutilización y el tratamiento inteligente del agua. La cita también permitirá conectar a agentes gallegos con redes y plataformas nacionales de innovación en agua y economía circular. La asistencia es gratuita, previa inscripción en la web.