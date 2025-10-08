Píxel á Feira abre convocatoria para inscribirse y participar en su primera edición en Santiago

Píxel á Feira, el primer salón dedicado exclusivamente al videojuego en Galicia, abre el plazo de inscripción para creadoras, desarrolladores y comercios que quieran participar con su proyecto o stand en el evento.

La participación es gratuita, pero las plazas son limitadas y se priorizarán propuestas de la provincia de A Coruña y aquellas que mejor se ajusten a la filosofía del salón.

Organizado por la Deputación da Coruña, el evento se celebrará los días 8 y 9 de noviembre en el Pazo de Congresos de Santiago de Compostela y pretende convertirse en la gran cita anual para profesionales, creadoras y aficionados al videojuego.

Durante dos días, el salón ofrecerá un espacio de creatividad, innovación y comunidad, combinando zonas de exposición, experiencias interactivas, charlas y actividades para todos los públicos.

Las personas y entidades interesadas pueden formalizar su inscripción a través del formulario disponible en la página web oficial de Píxel á Feira.

Zonas y modalidades de participación

El salón contará con tres espacios diferenciados. La Zona Mercado acogerá comercios, librerías, artistas, ilustradores y proyectos de merchandising o coleccionismo relacionados con los videojuegos.

La Zona Interactiva permitirá a estudios, desarrolladoras, asociaciones o centros educativos mostrar nuevos títulos, prototipos e ideas, fomentando el intercambio de conocimientos y la inspiración.

Por último, el Escenario DLC será el espacio más dinámico, destinado a presentaciones, charlas, talleres, torneos y podcast en directo, ofreciendo al público la oportunidad de interactuar directamente con los creadores.