La IA disruptiva, a exploración: "En el fútbol da algo de miedo, pero analiza datos, acelera procesos"

Fútbol por un lado, lencería y bikinis por otro. ¿De qué forma irrumpe y actúa la Inteligencia Artificial (IA) en estos ámbitos? Almacena y procesa datos, una "ingente cantidad de información", y con todo ello optimiza la toma de decisiones en el diseño de plantillas deportivas, por ejemplo, y enriquece las cadenas de valor de una firma de ropa.

Expusieron los efectos de la tecnología en estos terrenos, en especial la IA, Nacho Lourido, director de tecnología analítica y deportiva del Real Club Deportivo de A Coruña, y Diego Piñeiro, director de Innovación y Operaciones en Selmark Lingerie. El árbitro fue Óscar González Represas, director de AI & Quantum Division en ITG.

Participaron los tres en la mesa redonda Inteligencia Artificial disruptiva: fútbol y bikinis, dentro del primer Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia en A Coruña, organizado por Quincemil y el Centro Tecnológico ITG.

Análisis de futbolistas y rivales

En el campo futbolístico, Lourido expuso ejemplos de utilización de IA en su actividad en el Deportivo, desde la liberación de asientos en el estadio de Riazor para su ocupación en caso de ausencia de espectadores, a la predicción del rendimiento de futbolistas de la cantera en sus etapas de formación o para la prevención de lesiones.

"La tecnología da un poco de miedo en el fútbol, parece que viene a sustituir el trabajo de muchos profesionales. Yo creo que con la IA y la cantidad de información que maneja aceleramos procesos, matizamos lo que el profesional interpreta, hacemos seguimiento de jugadores a través de su salud o su genética... La IA es una revolución en el análisis de datos objetivos y subjetivos de jugadores y rivales", repasó Lourido.

El experto del Deportivo, que también fue responsable de la cantera del club y destacó la importancia de "perfilar futuros futbolistas". "Lo más difícil es la detección de talento", dijo.

Lourido advirtió en todo caso de que, con tan amplia cantidad de datos e información "nada garantiza el éxito". "No hay ningún criterio que diga cuál es el camino del éxito, pero hay que evitar el camino del fracaso".

Diseñar, producir y vestir

En el terreno de la moda interior, Diego Piñeiro repasó que el camino de medio siglo de actividad ha llevado a la firma Selmark a contar en la actualidad con 40 colecciones textiles y a vender 1,5 millones de prendas anuales.

"Hay que meter el codo y cambiar de paradigma", adelantó para explicar cómo su empresa emplea la IA en sus procesos. "Para mantener la cadena de valor hay que ser muy eficientes y la IA nos ayuda a la parte de producción, de mejora de diseños y costes, planificación. Con datos exógenos alcanzamos una inteligencia comercial para ayudar también al cliente. La clave son los datos, porque hoy todo es guerra de datos".

Piñeiro apuntó que cambia el consumo, que hoy se viste y se compra de otra manera o "hay otras demandas". "Usar la tecnología agiliza las tareas. Por ejemplo, sabiendo que hoy se usan mucho los gimnasios [a los que denominó 'los bares de hoy'], buscamos datos que nos ayuden en la moda deportiva".