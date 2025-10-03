Expertos en defensa en Galicia advierten: "No hay futuro sin invertir en innovación"

No hay futuro sin invertir en innovación. Así lo manifestaron los participantes de la mesa redonda La industria de la defensa en Galicia, durante el Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia, que Quincemil y el Centro Tecnológico ITG celebraron ayer en el auditorio de la sede del Centro Tecnológico ITG.

La mesa redonda estuvo moderada por Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil, y contó con la participación de Enrique Ventas García, UAS Global Growth Manager en ITG, y Carlos Blanco Seijo, director de I+D+i de Navantia.

Radiografía del sector de la defensa en Galicia

En estos momentos, el sector de la defensa en Galicia goza de muy buena salud y se encuentra inmerso en un proceso de transformación. "Se ha creado un ecosistema que permite a la región posicionarse como referente en ciertas tecnologías", apuntó Enrique Ventas, UAS Global Growth Manager en ITG.

Carlos Blanco añadió que, en la actualidad, Galicia cuenta con más de 3.000 empresas TIC, de las cuales el 10% son puramente tecnológicas. "Hemos venido trabajando a la callada", confesó el director de I+D+i de Navantia, quien subrayó que además, junto a grandes compañías como Navantia e Indra, empiezan a posicionarse en el mapa otras de menor tamaño.

"Tenemos el talento y la semilla, pero nos falta el marketing", añadió.

A la pregunta de qué papel juega la innovación y la adopción de tecnologías emergentes, Enrique Ventas reafirmó que la innovación no es un complemento, es el motor.

"Los sistemas no tripulados llevan años en el mercado. Sin embargo, es ahora cuando se ha roto la barrera y hemos visto un cambio total en los frentes. En ese punto, la innovación juega un papel clave y es fundamental apoyar al ecosistema para que esa innovación siga avanzando poco a poco".

Su compañero de mesa redonda, Carlos Blanco, complementó el argumento señalando que "es evidente que la Inteligencia Artificial ayuda a que la creación de nuevos materiales sea más rápida; es decir, es una tecnología que ayuda a algo que ya existía". De este modo, afirmó que "no hay futuro sin invertir en innovación".

Colaboración entre pymes tecnológicas y centros de investigación

Para potenciar el éxito en innovación, Carlos Blanco consideró que se necesita más comunicación. "Tenemos un talento muy apreciable, pero nos falta comunicación", apuntó. Además de los instrumentos de las Xunta, "las universidades son fundamentales para que esta innovación se apalanque desde su base y llegue a las empresas".

En esta línea, Enrique Ventas agregó que "la Administración tiene que estar involucrada desde las fases iniciales". "Es muy importante que esta colaboración tenga claridad, porque es muy bonito colaborar, pero tenemos que saber hacia dónde vamos y qué va a pasar".

"Tenemos piezas claves, pero si no somos capaces de dar soporte, se complica este ciclo de innovación" Enrique Ventas, UAS Global Growth Manager en ITG

"Tenemos piezas claves -a las pymes con su agilidad, a las empresas tractoras con su visión a medio plazo, y a los centros tecnológicos en foros intentando transferir innovación-, pero si no somos capaces de dar soporte, se complica este ciclo de innovación y da igual si sigues el ritmo a la tecnología", matizó.

Enrique ejemplificó esta colaboración con la Administración pública a través del proyecto Diedro, que combina sistemas autónomos y tecnología emergente para detectar explosivos en campos de batallas y zonas devastadas sin necesidad de entrar en ellas.

"La idea del proyecto es que un dron entrara volando, detectara con cámaras térmicas los elementos donde estaba el explosivo, volvía a la nave, y entonces, se llevaba un robot terrestre capaz de desactivar la mina", explicó. "Hay muchos tipos de colaboración que, según el tipo de innovación, son más o menos útiles".

Un mundo en constante evolución

Sin perder el turno de palabra, Enrique Ventas indicó que "tecnologías emergentes hay muchas", pero "hay que identificar cuáles van a ser de utilidad y van a marcar una diferencia a futuro".

En ese sentido, el Centro Tecnológico ITG ha hecho una apuesta clara por los sistemas no tripulados, que "han cambiado el paradigma de las guerras": "Ucrania no podría haberse defendido de Rusia sin drones de fabricación casera".

Las tecnologías que realmente marcarán la diferencia, en palabras de Enrique Ventas, serán aquellas que permitan que los drones operen de forma segura sin cobertura GPS y frente a elementos que puedan intentar interferir o atacarlos.

Por su parte, Carlos Blanco confesó que Navantia no tiene una varita mágica. Por eso, "estamos intentando conocer qué es lo que hay, haciendo un seguimiento de la evolución de la tecnología, pero avanza muy rápido y no puedes abarcar todo".

Proyección a futuro

De cara al futuro, Enrique Ventas lo tiene claro: "Seleccionaría ciertas tecnologías emergentes que se piensen a nivel estratégico, que con las capacidades que va a tener Galicia van a llegar a un punto". Por su parte, Carlos Blanco destacó la necesidad de acompasar estos movimientos.