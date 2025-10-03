La Biomedicina, a debate en A Coruña: "La IA no va a sustituir a los sanitarios, nos ayuda a trabajar mejor"

Juan Castro Loyo, consultor especialista en Health & Social Care en NTT DATA; e Ignacio Ramil, coordinador del Servicio de Medicina Interna del Hospital HM Modelo Óscar Companioni

En Galicia, el campo de la salud se suma al auge de la Inteligencia Artificial (IA), una herramienta que, sin duda, facilita la labor de los profesionales, pero no reemplaza su experiencia y criterio.

Así ha quedado latente en la conversación 'Los avances de la Biomedicina' enmarcada en el Foro CTV: Ciencia y Tecnología, que organizó ayer Quincemil y el Centro Tecnológico ITG en la sede de la Fundación Barrié, en plenos Cantones.

La medicina se suma al auge de la IA

Juan Castro Loyo, consultor especialista en Health & Social Care en NTT DATA; e Ignacio Ramil, coordinador del Servicio de Medicina Interna del Hospital HM Modelo Óscar Companioni

Ignacio Ramil, coordinador del Servicio de Medicina Interna del Hospital HM Modelo, moderó la conversación con Juan Castro Loyo, consultor especialista en Health & Social Care en NTT DATA, quien centró su discurso en explicar el novedoso proyecto Innovatrial.

La investigación biomédica es uno de los pilares del Sistema Nacional de Salud no solo para mejorar la calidad y la expectativa de vida de los ciudadanos sino también como motor económico, por cuanto es generador de nuevos avances científicos y tecnológicos.

Bajo esta premisa nace Innovatrial en Galicia, una comunidad referente a nivel nacional en estudios clínicos, con más de 1.900 investigaciones realizadas en los últimos años. Solo en 2019 se superaron los 500 estudios.

"Innovatrial surge para mejorar la forma de hacer investigación, permitirnos posicionarnos a nivel nacional y llega a ser un referente internacional", señaló Juan Castro Loyo, consultor especialista en Health & Social Cae en NTT DATA.

El experto añadió que esta plataforma integral impulsa el desarrollo de la investigación clínica, incorporando funcionalidades que consideran todos los roles y ofreciendo múltiples modelos que dan soporte a todas las fases del estudio.

En este sentido, Innovatrial sigue una arquitectura hipermodular; es decir, la herramienta está formada por múltiples aplicaciones que se pueden ajustar a un sistema tan heterogéneo como es la salud, "que tiene sus características y particularidades".

Juan Castro Loyo destacó el módulo 'Exploración poblacional y reclutamiento inteligente', que permite acceder a una base de datos y facilita la identificación de pacientes que cumplen con los criterios de inclusión. "Puedes lanzar una pregunta en lenguaje natural y un sistema de IA generativa realiza la consulta, la envía a una base de datos, la analiza y después la traduce de nuevo al lenguaje natural".

"Estas búsquedas se pueden ir refinando y crear propias cohortes", agregó el consultor especialista en Health & Social Care en NTT DATA.

El abandono de participantes supone un gran problema en las investigaciones, ya que genera datos sesgados, y obligan a replanificar el estudio y buscar nuevos pacientes.

De cara a solucionar este problema, Innovatrial cuenta con un módulo (Predicción del abandono) que genera el porcentaje de abandono que tiene cada participante, y a partir de ello el profesional puede planificar cómo solucionarlo.

"La Inteligencia Artificial no va a sustituir a los sanitarios, nos ayuda a trabajar mejor" Juan Castro Loyo, consultor especialista en Health & Social Cae en NTT DATA

"La Inteligencia Artificial no va a sustituir a los sanitarios, nos ayuda a trabajar mejor", afirmó Ignacio Ramil, a lo que Juan Castro Loyo agregó que Innovatrial ofrece un módulo específico que se encarga de recopilar documentos de distintas investigaciones, y permite al clínico subir documentos extra para hacer comparativas.

"Muchos podéis pensar que eso lo puede hacer ChatGPT, pero merece la pena recalcar que Innovatrial tiene un modelo anonimizador que hace que todas las gestiones sean internas y no salgan al exterior", matizó Juan Castro Loyo.

Y añadió: "Dentro de la plataforma también hay un visor de imágenes que permite desarrollar modelos de IA para detección de lesiones hepáticas. No sustituye la labor del radiólogo, pero supone una gran ayuda".

Innovatrial se conceptualizó hace cuatro años y ha estado en desarrollo durante los últimos dos. Recientemente fue enviado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) y ya se ha implementado en múltiples fundaciones de A Coruña y Vigo, entre otras ciudades, con resultados positivos para su implantación gradual y progresiva.