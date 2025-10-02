El director de la AESIA dará una conferencia en A Coruña sobre la regulación de la IA

Este viernes, a las 10:00 horas, la Facultad de Informática del Campus de Elviña acogerá una conferencia a cargo de Ignasi Belda, director de la Agencia Española para la Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). Bajo el título AI que regulala?, la charla se centrará en la Regulación Europea de la Inteligencia Artificial y el papel de la agencia al respecto.

El acto forma parte del ciclo de conferencias Converxencia Verde: IA para un Futuro Sustentable de la Cátedra Inditex-UDC de IA en Algoritmos Verdes.

Durante su intervención, Belda abordará la AI ACT, la primera norma integral de todo el mundo que regula el desarrollo, comercialización y uso de la IA en función de su nivel de riesgo. El objetivo de esta norma es garantizar que estas tecnologías se integrarán de manera segura teniendo en cuenta los derechos fundamentales y promoviendo una innovación responsable.

El director de la AESIA se centrará en las categorías de riesgo, las obligaciones de los usuarios y el impacto en diversos sectores, además del papel de la agencia en este contexto para su aplicación en España.

En la conferencia también participarán el rector de la UDC, Ricardo Cao, y la directora de la Cátedra, Verónica Bolón, que se encargará de la presentación.

Sobre el acto, Bolón ha destacado que "un dos principais obxectivos da AESIA é a regulación dos

aspectos técnicos do uso da IA en diferentes sectores, e isto encaixa completamente coas liñas de investigación da Cátedra, a cal busca desenvolver algoritmos verdes e promover a sustentabilidade no sector da IA e nos distintos sectores de aplicación dos algoritmos desenvolvidos".