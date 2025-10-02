Carlos Calvo, director del Centro Tecnológico ITG de A Coruña: "Invertir en tecnología es ahora o nunca"

"Todo esfuerzo, sensibilidad e inversión en ciencia y tecnología de vanguardia se hace cada vez más necesaria. Es ahora o nunca".

El llamamiento, y a la vez reflexión, la ha hecho este jueves Carlos Calvo, director general del Centro Tecnológico ITG en el arranque del primer Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia que se celebra en A Coruña organizado por Quincemil y el Centro Tecnológico ITG en el auditorio de la sede del ITG en el edificio de la Fundación Barrié.

Calvo recalcó en su intervención al comienzo del foro que la competitividad empresarial está "cada vez más vinculada a los procesos tecnológicos, lo que trae desarrollo económico y, con ello, desarrollo social".

El director general del Centro Tecnológico ITG puso de relieve el trabajo diario de sus compañeros en investigaciones aplicadas y tecnológicas "que serán críticas en tres o cuatro años para facilitar el acceso de las empresas de nuestro entorno a procesos de competitividad".

"Estamos en un momento complicado: antes buscábamos soluciones en plazos de años, ahora los marcos temporales de trabajo se miden en meses", recalcó Calvo. Esta "velocidad de cambio", insistió, "coloniza el discurso público y está en la arena política". Aunque también alertó: "Como sociedad no vemos esta velocidad y no somos conscientes de lo que nos jugamos.

Calvo destacó los avances alcanzados en investigación y aplicación en disciplinas como la nanotecnología y en terrenos como el aeroespacial o la automoción: "Son disciplinas estratégicas, intensivas en conocimiento, con una tasa elevada de investigación y desarrollo".