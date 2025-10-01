Así será el Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia en A Coruña este jueves 2 de octubre

IA responsable y disruptiva, industria de defensa, computación cuántica, biotecnología, ciberseguridad, y biomedicina a debate en Los Cantones

La primera edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia se celebrará en A Coruña este jueves para repasar el liderazgo de Galicia en nuevas industrias innovadoras como la inteligencia artificial, la computación cuántica o la biotecnología.

Quincemil y el Centro Tecnológico ITG organizan este encuentro sobre ciencia e innovación el 2 de octubre desde las 9:30 de la mañana hasta las 14:00 horas. El evento tendrá lugar en el auditorio de la sede del Centro Tecnológico ITG, situado en el edificio de la Fundación Barrié, en plenos Cantones. Es posible asistir gratuitamente registrándose aquí.

El primer Foro CTV consistirá en ágiles charlas con uno o dos ponentes y entre 20 y 25 minutos de duración, con una pausa café-networking en el medio. El evento estará inaugurado por Carlos Calvo, director general del Centro Tecnológico ITG, Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia e Inés Rey, alcaldesa de A Coruña.

El Foro CTV tendrá lugar en un lugar tan coruñés como la sede del Centro Tecnológico ITG, en el edificio de la Fundación Barrié de Los Cantones. A lo largo de una mañana, y con una extensa pausa para café para realizar networking, tendrán lugar siete charlas de 20-25 minutos sobre tecnologías disruptivas que se están desarrollando y creando en Galicia.

Programa completo

9:30: Inauguración institucional

Carlos Calvo , director general del Centro Tecnológico ITG

, director general del Centro Tecnológico ITG Román Rodríguez , conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia

, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia Inés Rey, alcaldesa de A Coruña

9:55: Inteligencia Artificial responsable

Rafael Vergara , manager de Soluciones de Digitalización y Tecnología de AENOR

, manager de Soluciones de Digitalización y Tecnología de AENOR Emilio Álvarez-Miranda , director del Área de Medio Ambiente, Fondos Europeos y Digitalización de A Coruña

, director del Área de Medio Ambiente, Fondos Europeos y Digitalización de A Coruña Modera: José Manuel Martínez Pérez, CEO de Mobify y decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación

10:25: Los avances de la Biomedicina

Juan Castro Loyo , consultor especialista en Health & Social Care en NTT DATA

, consultor especialista en Health & Social Care en NTT DATA Modera: Ignacio Ramil, coordinador de Servicio de Medicina Interna del hospital HM Modelo

10:45: Tecnologías cuánticas

Gonzalo Blázquez Gil , Quantum Tech Manager de ITG

, Quantum Tech Manager de ITG Javier Mas Solé , investigador del Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE)

, investigador del Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) Modera: Josefina Alonso Nocelo, directora de operaciones de DIHGIGAL

11:15: Los nuevos retos de la ciberseguridad

Antonio Fernandes , hacker, experto en ciberseguridad y divulgador

, hacker, experto en ciberseguridad y divulgador Modera: Pablo Grandío, director de Quincemil

11:40: Pausa networking

12:20: Inteligencia Artificial disruptiva: fútbol y bikinis

Nacho Lourido Fuertes , director de tecnología analítica y deportiva del R.C.Deportivo

, director de tecnología analítica y deportiva del R.C.Deportivo Diego Piñeiro , director de Innovación y Operaciones en Selmark Lingerie

, director de Innovación y Operaciones en Selmark Lingerie Modera: Óscar González Represas, director AI & Quantum Division en ITG

12:50: La industria de defensa en Galicia

Enrique Ventas García , UAS Global Growth Manager en ITG

, UAS Global Growth Manager en ITG Carlos Blanco Seijo , director de I+D+i de Navantia

, director de I+D+i de Navantia Modera: Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil

13:20: La oportunidad de la Biotecnología

Jose Vilariño , presidente del Clúster Bioga

, presidente del Clúster Bioga Modera: Gabriela González, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Vegalsa-Eroski

13:40: Clausura institucional

Pablo Grandío , director de Quincemil

, director de Quincemil Carmen Cotelo, directora de AGAIN

No hace falta ser coruñés de toda la vida para asistir

La asistencia del Foro CTV es completamente abierta y gratuita. El evento se realiza en el auditorio del edificio de la Fundación Barrié, con capacidad para alrededor de 400 personas.

Para reservar tu entrada puedes acceder a Eventbrite y obtenerla, o bien escribir a eventos@quincemil.com.