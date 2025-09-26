La IA responsable, a debate en A Coruña en el Foro Ciencia y Tecnología de Vanguardia
La IA está comenzando a usarse de verdad para tareas del día a día, transformando procesos, y asegurarse de que funciona ética y correctamente es una de las clave de este cambio
Lenta y afortunadamente, la Inteligencia Artificial se va implementando poco a poco en diferentes ámbitos de la vida, produciendo una constante transformación. Desde su explosión hace tres años, ha cambiado muchas labores profesionales y empieza a llegar a todos los aspectos de la vida civil. En el Foro CTV hablaremos de IA responsable y pondremos ejemplos muy cercanos de cómo implementar una IA respetuosa con la gente.
Dónde sino en A Coruña para tener esta conversación, ya que la ciudad cuenta con un potente ecosistema digital que usa e investiga sobre IA, y además alberga la sede de la AESIA. La primera charla del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia organizado por Quincemil y el Centro Tecnológico ITG, al que puedes apuntarte siguiendo este enlace, tratará sobre la necesidad de una inteligencia artificial responsable.
Esta primera charla del foro, que tendrá lugar a las 9:55, justo después de la apertura institucional, contará con Rafael Vergara, manager de Soluciones de Digitalización y Tecnología de AENOR, que hablará sobre cómo modelar la seguridad de la información y los riesgos asociados al tratamiento de la IA en una organización. En la misma charla estará Emilio Álvarez-Miranda, director del Área de Medio Ambiente, Fondos Europeos y Digitalización de A Coruña, que hablará del proyecto europeo Allocate liderado por el Ayuntamiento de A Coruña. Este proyecto, cuyo despliegue comenzará pronto, aspira a usar la IA responsable y verde para mejorar y transformar los servicios urbanos de A Coruña.
La charla estará moderada por José Manuel Martínez, fundador y CEO de la empresa de movilidad Mobify, y también
El foro tendrá lugar en el auditorio de la sede del Centro Tecnológico ITG, en la Fundación Barrié, en plenos Cantones de A Coruña. La entrada es completamente gratuita y puede reservarse siguiendo este enlace.
Un foro sobre ciencia e innovación tecnológica
El Foro CTV no va sobre los coruñeses de toda la vida, sino sobre Ciencia y Tecnología de Vanguardia. A lo largo de siete ágiles charlas de 20 a 30 minutos de duración, debatiremos sobre siete ámbitos que combinan ciencia, tecnología e innovación y en los que Galicia tiene mucho que decir.
Además, los que no puedan acudir podrán ver la grabación de las charlas posteriormente en el canal de YouTube de Quincemil.
- 9:30: Inauguración institucional con Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia e Inés Rey, alcaldesa de A Coruña
- 9:55: Inteligencia Artificial responsable
- 10:25: Inteligencia Artificial disruptiva
- 10:55: Tecnologías cuánticas
- 11:25: Los nuevos retos de la ciberseguridad
- 11:50: Pausa networking
- 12:30: Medicina y tecnología
- 12:50: La industria de defensa en Galicia
- 13:20: Biotecnología
- 13:40: Clausura institucional con Carmen Cotelo, directora de AGAIN