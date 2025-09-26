La IA responsable, a debate en A Coruña en el Foro Ciencia y Tecnología de Vanguardia

Lenta y afortunadamente, la Inteligencia Artificial se va implementando poco a poco en diferentes ámbitos de la vida, produciendo una constante transformación. Desde su explosión hace tres años, ha cambiado muchas labores profesionales y empieza a llegar a todos los aspectos de la vida civil. En el Foro CTV hablaremos de IA responsable y pondremos ejemplos muy cercanos de cómo implementar una IA respetuosa con la gente.

Dónde sino en A Coruña para tener esta conversación, ya que la ciudad cuenta con un potente ecosistema digital que usa e investiga sobre IA, y además alberga la sede de la AESIA. La primera charla del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia organizado por Quincemil y el Centro Tecnológico ITG, al que puedes apuntarte siguiendo este enlace, tratará sobre la necesidad de una inteligencia artificial responsable.

Esta primera charla del foro, que tendrá lugar a las 9:55, justo después de la apertura institucional, contará con Rafael Vergara, manager de Soluciones de Digitalización y Tecnología de AENOR, que hablará sobre cómo modelar la seguridad de la información y los riesgos asociados al tratamiento de la IA en una organización. En la misma charla estará Emilio Álvarez-Miranda, director del Área de Medio Ambiente, Fondos Europeos y Digitalización de A Coruña, que hablará del proyecto europeo Allocate liderado por el Ayuntamiento de A Coruña. Este proyecto, cuyo despliegue comenzará pronto, aspira a usar la IA responsable y verde para mejorar y transformar los servicios urbanos de A Coruña.

La charla estará moderada por José Manuel Martínez, fundador y CEO de la empresa de movilidad Mobify, y también Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en Galicia.

La primera mesa redonda del Foro CTV 2025

El foro tendrá lugar en el auditorio de la sede del Centro Tecnológico ITG, en la Fundación Barrié, en plenos Cantones de A Coruña. La entrada es completamente gratuita y puede reservarse siguiendo este enlace.

Un foro sobre ciencia e innovación tecnológica

El Foro CTV no va sobre los coruñeses de toda la vida, sino sobre Ciencia y Tecnología de Vanguardia. A lo largo de siete ágiles charlas de 20 a 30 minutos de duración, debatiremos sobre siete ámbitos que combinan ciencia, tecnología e innovación y en los que Galicia tiene mucho que decir.

