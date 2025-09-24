Cuenta atrás para Raiola Marketing Conference en A Coruña: programa completo para este sábado 27

Raiola Marketing Conference debatirá en A Coruña el papel de la Inteligencia Artificial en el sector Cedida

Raiola Marketing Conference (RMC), evento de referencia en el sector del marketing digital y el emprendimiento digital, se celebrará este sábado 27 de septiembre en A Coruña. Expertos gallegos y de otras ciudades españolas debatirán sobre el papel de la Inteligencia Artificial (IA) y las nuevas tecnologías aplicadas a áreas como el posicionamiento web, la presencial en redes sociales o la implementación de funnels de ventas.

RMC estará presentado por Benlly Hidalgo, consultor y formador en marketing digital especializado en psicomarketing y crecimiento empresarial y fundador de PostGradum University Education, y Álvaro Fontela, CEO de Raiola.

Organizado por Raiola Networks, proveedor de referencia en hosting, servidores e infraestructur, el evento contará con profesionales del marketing que, de 9:00 a 20:30 horas, compartirán su conocimiento en Palexco con los asistentes.

El programa incluye además por tercer año consecutivo y como una de las actividades más destacadas una mesa redonda sobre SEO, que contará con la participación de expertos como Luis M. Villanueva, MJ Cachón, Álvaro Saez (Chuiso) y Olga Ortega, quienes debatirán sobre las últimas tendencias y compartirán consejos prácticos para mejorar el posicionamiento web en 2026.

¿Cómo se pueden comprar las entradas?

Raiola Marketing Conference todavía dispone de algunas entradas para que aquellas personas interesadas en conocer más sobre el sector puedan disfrutar de la jornada. Y es que aunque las localidades VIP están ya agotadas, es posible adquirir las entradas en este enlace para seguir el evento tanto de forma presencial como online.

Las localidades online cuestan 15 euros y dan acceso a la plataforma streaming, con vídeos disponibles en diferido y contenidos descargables. Las entradas para la modalidad presencial en A Coruña, por otro lado, tienen un coste de 70 euros e incluyen lo mismo que las online y, a mayores, el welcome pack, el acceso presencial al evento, los coffee breaks y networking.

Programación completa

Raiola Conference Marketing ofrece un interesante programa con expertos que han preparado ponencias pensadas para que los asistentes puedan salir del evento con ideas prácticas para aplicar "desde el minuto uno". La jornada contará con una pausa para el almuerzo a las 14:30 horas, pero antes será posible disfrutar de la siguiente programación:

Presentación (09:15 - 09:30). Toma asiento y ponte cómodo

Toma asiento y ponte cómodo Miguel Florido (09:30 - 09:55). Aplicaciones prácticas de la IA al Marketing Digital

Aplicaciones prácticas de la IA al Marketing Digital Celia Villarino (10:00 - 10:25) Vende sin vender: Entrenamiento de élite para empezar a dominar tu comunicación

Vende sin vender: Entrenamiento de élite para empezar a dominar tu comunicación Roberto Fraga (10:30 - 10:55). No es magia, es Growth: Estrategias que rompen métricas

No es magia, es Growth: Estrategias que rompen métricas Geni Ramos (11:00 - 11:25). 10 Tendencias del mercado digital este 2025

10 Tendencias del mercado digital este 2025 Coffee break (11:30 - 12:30). Cafeína y un poco de networking.

Cafeína y un poco de networking. Santiago Caamaño y Rodri Álvarez (12:30 - 12:55). Charlando con Champimuros

Charlando con Champimuros David Ayala (13:25 - 13:50). Reventando la IA con SEO

Reventando la IA con SEO Isabel Romero (13:55 - 14:20). Cómo destacar en reels, shorts y TikTok (con ejemplos reales y hoja de ruta)

Cómo destacar en reels, shorts y TikTok (con ejemplos reales y hoja de ruta) Pausa para el almuerzo (14:30 - 16:30). ¡Reponemos fuerzas y continuamos!

Raiola Conference Marketing continuará por la tarde. Esta es la programación de la que se podrá disfrutar (y aprender) después del almuerzo: