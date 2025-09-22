Quincemil e ITG organizan en A Coruña el Foro CTV: Ciencia y tecnología de vanguardia

Las tecnologías disruptivas y la innovación serán las protagonistas de esta jornada que se celebrará el 2 de octubre por la mañana en la sede del Centro Tecnológico ITG, en el edificio de la Fundación Barrié de Los Cantones

La computación cuántica, la inteligencia artificial disruptiva o la cada vez más potente industria de defensa de la comunidad gallega serán los protagonistas del primer Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia. Quincemil y el Centro Tecnológico ITG organizan este encuentro sobre ciencia e innovación el 2 de octubre desde las 9:30 de la mañana hasta las 14:00 horas.

El Foro CTV tendrá lugar en un lugar tan coruñés como la sede del Centro Tecnológico ITG, en el edificio de la Fundación Barrié de Los Cantones. A lo largo de una mañana, y con una extensa pausa para café para realizar networking, tendrán lugar siete charlas de 20-25 minutos sobre tecnologías disruptivas que se están desarrollando y creando en Galicia.

Este es el programa provisional del evento:

9:30: Inauguración institucional

10:00: Inteligencia Artificial responsable

10:25: Inteligencia Artificial disruptiva

10:50: Tecnologías cuánticas

11:15: Los nuevos retos de la ciberseguridad

11:40: Pausa networking

12:25: Medicina y tecnología

12:50: La industria de defensa en Galicia

13:15: Biotecnología

13:40: Clausura

A lo largo de los próximos días iremos confirmando a los protagonistas de cada una de las charlas temáticas.

No hace falta ser coruñés de toda la vida para asistir

La asistencia del Foro CTV es completamente abierta y gratuita. El evento se realiza en el auditorio del edificio de la Fundación Barrié, con capacidad para alrededor de 400 personas.

Para reservar tu entrada puedes acceder a Eventbrite y obtenerla, y así estarás informado de todas las novedades del evento.