ITG acoge en A Coruña una jornada internacional sobre neurotecnología y el futuro del cerebro humano

La jornada más relevante a nivel internacional sobre el futuro del cerebro humano se celebrará el próximo viernes 26 de septiembre en el centro tecnológico ITG. La cita, organizada en colaboración con el Centre for Neurotechnology and Law, cuenta con el apoyo del Concello de A Coruña, la Facultad de Derecho de la UDC, el Colegio de Abogados de A Coruña, la Real Academia de Medicina de Galicia y CCS Abogados. El objetivo será responder a los retos que el desarrollo de la neurotecnología plantea para el futuro del ser humano y el libre desarrollo mental de las personas.

El evento contará con miembros de la Secretaría de Estado de Transformación Digital, la Agencia Española de Protección de Datos y la Secretaría General de Innovación del Ministerio de Ciencia, así como otros expertos nacionales e internacionales que evaluarán, desde el ámbito jurídico, científico, médico y empresarial, las implicaciones que para el futuro del cerebro humano plantean los avances científicos y las nuevas empresas neurotecnológicas, como Neuralink, de Elon Musk.

El abogado gallego Angel Judel Pereira, miembro del Comité Ejecutivo de la red internacional de investigadores Centre for Neurotechnology and Law, con sede en Londres, ha conseguido que España sea sede internacional del evento.

“Las Jornadas son gratuitas y abiertas al público. Buscan generar un acercamiento didáctico, ya que es importante que los profesionales, los empresarios y el público en general se familiaricen con unas tecnologías llamadas ser protagonistas de la revolución tecnológica de la próxima década” destacan desde el Centre for Neurotechnology and Law. También apuntan una cifra para demostrar estas afirmaciones: “De acuerdo con la revista

Forbes, la inversión prevista en Estados Unidos en este ámbito, incluyendo aplicaciones como interfaces cerebro-computadora para controlar ordenadores, videojuegos o brazos robóticos, podría superar los 400.000 millones de dólares americanos en los próximos 20 años”.

Programa

El encuentro será inaugurado por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el exalcalde y decano de la Facultad de Derecho de la UDC, Xulio Ferreiro; el presidente del ITG, Antonio Couceiro; y Harry Lambert, fundador de CNL y Cerebralink. También contará con la participación destacada de Lorenzo Cotino, director de la Agencia Española de Protección de Datos, y de Francisco Velasco, responsable del proyecto Red.es para el desarrollo de la Carta de Derechos Digitales en el ámbito de la neurotecnología.

Durante la mañana intervendrán el exministro de Justicia, Francisco Caamaño; Allan McCay, miembro de la Comisión Australiana de Derechos Humanos y Neurotecnología; así como los abogados especializados en neurotecnología Ángel Judel y Harry Lambert, fundador de la consultora internacional Cerebralink.

Galicia estará representada por Qubiotech, compañía que aplica inteligencia artificial a las técnicas de neuroimagen. Su CEO, Daniel Fernández Mosquera, expondrá cómo su tecnología ha mejorado el diagnóstico de enfermedades neurológicas y cómo ha sido utilizada incluso en dos procedimientos judiciales con petición de pena de muerte en Estados Unidos.

En el panel de la tarde intervendrá María López, CEO de Bitbrain, considerada la empresa neurotecnológica más relevante creada en España. Explicará el funcionamiento de estas tecnologías y las posibilidades de emprender en este sector dentro del entorno empresarial español.

Por último, los neurocientíficos Cristina Nombela y Javier Díaz-Nido presentarán los últimos avances en neurotecnología, como la creación de cerebros artificiales, las copias digitales del cerebro, la intervención en la percepción y los estados mentales, la decodificación del habla o la denominada telepatía digital.