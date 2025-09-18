Edición pasada de la Liga Maker Drone

Tecnología

Abierto el plazo de inscripción para la competición escolar de drones de la Fundación Barrié y el ITG

La Liga Maker Drone es una competición de ámbito gallego que propone a estudiantes de 2º curso deESO el reto de construir un sistema dron enfocado a la solución de un problema social particular

Publicada
Actualizada

La Fundación Barrié y el centro tecnológico ITG han abierto las inscripciones para la Liga Maker Drone 2025/2026. La competición escolar está dirigida a estudiantes de 2º de ESO de toda Galicia y permanecerá abierta hasta el 29 de septiembre en ligamakerdrone.com.

La Liga Maker Drone es una iniciativa educativa pionera en España que utiliza drones para despertar el interés científico-tecnológico en jóvenes. Cada equipo deberá resolver un reto social planteado por la organización. En la edición anterior, 180 estudiantes diseñaron y programaron drones para transportar medicinas a zonas rurales o de difícil acceso.

Se admitirán 18 equipos, con un listado de reserva de 5. Cada grupo debe contar con 6-8 integrantes, un mentor opcional y un coordinador (profesor-tutor) que guíe el trabajo autónomo del equipo. La selección se basará en la integración de TIC del centro, la experiencia del coordinador con drones, robótica o programación, su motivación y la disponibilidad de espacios y recursos.

Al inicio del curso se realizará una jornada de introducción a los drones para todos los alumnos de 2º de ESO. Tras anunciarse el reto de esta edición, se impartirá una formación tecnológica en tres sesiones sobre herramientas y materiales, electrónica básica, programación y mecanismos (engranajes, poleas, sensores, etc.). Después, los equipos trabajarán de forma autónoma en el reto propuesto.