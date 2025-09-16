Raiola Marketing Conference analizará en A Coruña el papel de la Inteligencia Artificial en el sector

Raiola Marketing Conference (RMC), evento de referencia en el sector del marketing digital y el emprendimiento digital que tendrá lugar el próximo 27 de septiembre, reunirá en A Coruña a diferentes expertos, tanto gallegos como de otras ciudades españolas, que debatirán sobre el papel de la Inteligencia Artificial (IA) y las nuevas tecnologías aplicadas a áreas como el posicionamiento web, la presencial en redes sociales o la implementación de funnels de ventas.

El evento —organizado por Raiola Networks, proveedor de referencia en hosting, servidores e infraestructura— contará con profesionales como Valentín Ayesa, embajador oficial de N8N en España, Eli Romero, creadora del podcast Tiene Sentido, Isabel Romero, CMO de Metricool o David Ayala, experto en posicionamiento SEO con experiencia en generación de planes de marketing y negocios online, monetización y marca personal, quienes ahondarán en las tendencias actuales de la IA y las nuevas tecnologías en marketing.

Entradas agotadas en la modalidad VIP

En su octava edición, RMC acaba de agotar en tiempo récord sus entradas VIP, una categoría que supone el 60% de sus ventas. Álvaro Fontela, consultor WordPress y CEO y co-fundador de Raiola Networks, empresa que organiza el evento, señala que "esta modalidad tiene siempre una gran acogida, ya que ofrece una experiencia más completa y la posibilidad de conectar directamente con ponentes y profesionales en un entorno exclusivo gracias al acceso a la cena y fiesta post evento".

Y añade que "todavía hay entradas disponibles para la modalidad presencial y online" que pueden adquirirse, hasta el 27 de septiembre, en la web de Raiola Networks, aunque en las próximas semanas esperamos agotar también los pases presenciales".

La jornada, que se desarrollará de 9:00 a 20:30 horas en Palexco, contará también con otros ponentes con trayectorias consolidadas en distintas especialidades como Roberto Fraga, CEO de Pilgrim-Ipglobal Tech Hub e Inturseo; Celia Villarino, especialista en comunicación y marketing digital, reconocida por su estilo directo y su enfoque humano; Geni Ramos, consultora de negocios digitales especializada en automatización de procesos y creadora de estrategias para escalar proyectos digitales con herramientas no-code y embudos de conversión rentables o Rubén Máñez, co-fundador de LeadMadness Club, con el que ayuda a marcas a crear campañas de pago rentables y sostenibles.

RMC estará presentado por Benlly Hidalgo, consultor y formador en marketing digital especializado en psicomarketing y crecimiento empresarial y fundador de PostGradum University Education, y Álvaro Fontela. El programa incluye por tercer año consecutivo y como una de las actividades más destacadas una mesa redonda sobre SEO, que contará con la participación de expertos como Luis M. Villanueva, MJ Cachón, Álvaro Saez (Chuiso) y Olga Ortega, quienes debatirán sobre las últimas tendencias y compartirán consejos prácticos para mejorar el posicionamiento web en 2026.