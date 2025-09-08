Una startup gallega compite en Corea por el título a mejor proyecto de Deep Tech e IA

La startup gallega Kreios Space ha sido seleccionada entre las 20 finalistas del South Summit Korea 2025, uno de los encuentros internacionales más destacados en Deep Tech e Inteligencia Artificial. La compañía competirá en Suwon (Corea del Sur) con su innovador sistema de propulsión eléctrica sin combustible para satélites, que utiliza gases atmosféricos como propulsor.

South Summit Korea 2025, coorganizado por IE University junto al Gobierno de Gyeonggi, GBSA (Gyenggido Business & Science Accelerator) y Unimotto, celebrará su segunda edición los días 1 y 2 de octubre en el Centro de Convenciones de Suwon (provincia de Gyeonggi, Corea del Sur). El encuentro ya cuenta con las 20 startups finalistas de su Startup Competition, procedentes de 12 países (uno más que en 2024), que competirán por alzarse como la mejor startup en los ámbitos de Deep Tech e Inteligencia Artificial.

Con tres proyectos en la final, España se consolida como el segundo país con mayor representación, solo por detrás de Corea del Sur. Junto con la startup gallega, también se ha calificado, desde el País Vasco, Alias Robotics, que desarrolla sistemas de ciberseguridad para proteger robots y procesos automatizados frente a ciberataques. Y como tercer clasificado español, la murciana A4Radar, que ha creado un radar predictivo sin contacto para el mantenimiento de subestaciones eléctricas, que previene fallos y alarga la vida útil de los activos.

Las otras 16 finalistas son: Pix Force (Brasil), Hera Materials (Chile), Ochy (Francia), Aima Labs (Grecia), Infloso AI (India), Capex (Japón), OmniShelf (Singapur), MoCon (Corea del Sur), HISTRANGER (Corea del Sur), SSenStone (Corea del Sur), Digitalog Technologies (Corea del Sur), IDEATION (Corea del Sur), Link Robotics (Turquía), SignForDeaf (Turquía), Mantis-AI (Reino Unido), cheqd (Reino Unido) y Noxi (Estados Unidos).

"Las startups seleccionadas han superado un exigente proceso de evaluación entre más de 430 candidaturas de 60 países, lo que confirma la proyección internacional del encuentro.", señalan desde la organización. De los 20 proyectos, 7 ya generan beneficios, 8 están en fase de crecimiento, 11 han captado más de un millón de dólares en inversión y 9 superan los 500.000 dólares de facturación, de las cuales 6 rebasan el millón.

La elección corrió a cargo de un comité de inversores y expertos en Deep Tech e IA, que valoró criterios como la innovación, el potencial de crecimiento y escalabilidad, la capacidad de atracción para inversores y el talento de los equipos.

Edición 2024

"La experiencia de 2024 ya demostró el impacto del evento en el ecosistema emprendedor", señalan desde la organización. En aquella edición, las startups premiadas fueron: Dtonic (Corea del Sur), ganadora global por su trabajo en IA e infraestructuras de datos; Norma (Corea del Sur), reconocida como la startup más disruptiva; Aqarios (Alemania), que obtuvo el premio al Mejor Equipo; VSL Labs (Israel), distinguida como la más sostenible; y Tumi Robotics (Perú), galardonada como la más escalable. Además de visibilidad internacional, su paso por South Summit Korea les permitió acceder a conexiones estratégicas con inversores y actores clave del ecosistema.

Este año, el programa de #SouthSummitKorea25 volverá a reunir a los principales referentes del Deep Tech y la Inteligencia Artificial, que compartirán su visión sobre el futuro de estas industrias. Más de 50 ponentes internacionales —entre ellos fundadores de startups y scaleups, representantes de fondos de inversión y líderes del ecosistema global— participarán en una agenda centrada en el desarrollo de estas tecnologías y en el fortalecimiento de los lazos con el ecosistema emprendedor asiático.