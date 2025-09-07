La tecnología de A Coruña que usa IA para mejorar fotos de inmobiliarias: "Predice su atractivo comercial"

La imagen original de una propiedad y la editada por PhotoILike en el anuncio de una agencia inmobiliaria. Imágenes cedidas

Los tentáculos de la inteligencia artificial (IA) llegan a cualquier ámbito, a cualquier sector. Su alcance, investigado desde hace décadas y divulgado ampliamente en los últimos años, encuentra en el análisis y el tratamiento de las imágenes un vehículo clave con el que consolidar su influencia en la población. Una empresa coruñesa tiene mucho que decir en este terreno.

El proyecto de PhotoILike nació en la Universidade de A Coruña (UDC), en un laboratorio de investigación liderado por Juan Romero, quien en 2021 obtuvo el premio al mejor investigador europeo en IA otorgado por la sociedad científica Species.

Gracias a una ayuda de la Axencia Galega de Innovación, PhotoILike se constituyó en una spin off de la UDC especializada en el uso de la IA con fines estéticos. "Desarrollamos una tecnología que puede predecir el atractivo comercial que tiene una imagen", expone Manuel Pérez García, CEO y cofundador, junto a Romero, de la empresa.

El campo de actuación de PhotoILike es el inmobiliario. Su proceder consiste en analizar mediante preguntas a la gente qué imágenes extraídas de portales inmobiliarios españoles le gustan si quisieran vivir en una casa que se anuncia. Obtenida la respuesta con valoraciones de los encuestados, actúa la IA.

Juan Romero y Manuel Pérez García, fundadores de PhotoILike. Cedida

"Se cruza un motor de machine learning [aprendizaje automático] que capta datos que se repiten y un conjunto de redes neuronales que aprenden de los votos, las valoraciones. La IA hace millones de cálculos en cada foto y establece la media de puntuaciones que se le han dado a la imagen. Hemos ampliado la red, y hoy tenemos más de 30 millones de imágenes evaluadas por los clientes", explica Pérez García.

Predecir el atractivo, crear un anuncio, mejorar la imagen

La empresa coruñesa desarrolla más de un servicio tecnológico en el terreno inmobiliario destinado a incidir en el impacto de las imágenes y causar un atractivo visual que tiene por fin "que alguien haga clic, que visite, consulte, compre".

"El principal servicio es que la IA analiza cada imagen y predice su atractivo, de modo que las que tienen mejor nota van en primer lugar si quiero vender mi casa. También predice qué tipo de estancia muestra la foto detectando sus objetos y estableciendo un orden en la selección de imágenes".

"La IA se usa además para crear la descripción de un anuncio basada en la información que dan los clientes y las fotos y aplicaciones de posicionamiento", se extiende el CEO de la empresa.

¿Hay manipulación de imágenes? ¿O imágenes que no se corresponden con la realidad? Estas preguntas surgen cuando la IA actúa en tantos ámbitos y sus resultados pueden llevar a la confusión, a que resulte difícil "diferenciar una imagen real de una artificial", algo que, "como usuario", admite Pérez García que le ocurre.

Imágenes original y editada de una casa anunciada en una agencia inmobiliaria. Cedidas

"Algunas fotos tienen calidad baja y los clientes nos piden la mejora de la imagen. Mediante IA aplicamos filtros de edición automática de fotos generando una mejora de contraste, brillo, luz... Ahora nos piden que por muy bien que pongamos las fotos, tratemos el anuncio con esmero. Hay casas que están hechas un desastre y generamos imágenes artificiales", detalla.

De la mano con Keldai

El pasado mes de julio PhotoILike se incorporó al ecosistema de Keldai, una empresa que ofrece soluciones especializadas para diversidad de sectores en el ámbito de la inteligencia artificial. Para la firma coruñesa, la operación supone un "espaldarazo" a su actividad que le permitirá diversificar.

"Hemos pasado de ser un proyecto de investigación a una empresa, con más respaldo económico y más prestigio por la valoración que nos ha dado Keldai. Tenemos un equipo potente de I+D, de IA", explica el cofundador.

El sector de la automoción y el e-commerce o comercio electrónico son los ámbitos a los que ahora apunta PhotoILike.