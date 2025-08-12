El nuevo edificio del Cesga será declarado proyecto estratégico de investigación pública de Galicia

Impulso al nuevo edificio del Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) en el polígono de la Sionlla en Santiago. La Xunta declarará la construcción del nuevo Cesga como proyecto estratégico de investigación de iniciativa pública de Galicia, lo que permite agilizar el proceso y simplificar los trámites administrativos.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, presentó hoy en Santiago el proyecto del nuevo edificio con las primeras infografías que permiten ver cómo será el resultado. Acompañado por la directora de la Agencia Gallega de Innovación, Carmen Cotelo, el titular de Ciencia puso en valor esta medida "con la que se hará realidad la ampliación del Cesga en verano de 2026, en un tiempo récord".

La declaración de proyecto estratégico deberá ser aprobada en Consello da Xunta y para la misma es necesario que el proyecto esté en exposición pública, lo que se hará desde hoy y hasta el 24 de septiembre. "Contamos que todo el trámite administrativo esté acabado, si no en la última semana de septiembre, en la primera semana de octubre y poder empezar las obras en octubre", ha desarrollado Rodríguez.

Con una inversión total de 56 millones de euros, las obras de construcción del edificio -por un importe de 13 M€- comenzarán en el mes de octubre y las realizará la empresa UTE Copasa-Dominion. Así se expuso durante la presentación del proyecto, en el que se dieron a conocer las primeras imágenes del futuro Cesga. Concretamente, el nuevo edificio se levantará en una parcela de más de 9.100 m² en la que se actuará sobre 5.900 m², de los que el edificio contará con 2.700 m² y los exteriores del centro 3.250 m².

Centro de referencia

El Cesga, centro mixto de la Xunta y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se va a convertir en un lugar de referencia en el ámbito nacional y europeo a la vanguardia en infraestructuras de computación así como en el conocimiento sobre estas.

Para mejorar las capacidades del Cesga y consolidarlo como un referente en computación en España y en el mundo, se dotarán estas salas de nuevas equipaciones. Concretamente, albergará el nuevo superordenador Finisterrae IV, un sistema de almacenamiento y un ordenador cuántico licitados la pasada semana por un importe de 34 millones.

Durante su intervención el titular de Ciencia ha subrayado la "importancia" de estas actuaciones que permiten "avanzar más rápidamente en la investigación y en la innovación en ámbitos, con un impacto relevante en la vida de las personas".