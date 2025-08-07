La UDC desarrolla una herramienta de análisis con IA para los puertos de A Coruña, Ferrol y Malpica

La Universidade da Coruña está trabajando en el desarrollo de una herramienta que permita monitorizar y analizar de manera dinámica datos utilizando inteligencia artificial para mejorar la gestión de los puertos de A Coruña, Ferrol y Malpica anticipando posibles riesgos.

El proyecto está siendo llevado a cabo por el Grupo de Enxeñaría da Auga e do Medio Ambiente (Geama), el Grupo de Redes Neuronais Artificiais e Sistemas Adaptativos (Rnasa-Imedir) y el Grupo de Investigación Laboratorio de Enxeñaría do Software (ISLA).

Todos ellos trabajan conjuntamente para mejorar la seguridad y eficiencia de los puertos gallegos mediante la gestión de herramientas que permitan integrar los riesgos operativos y la toma de decisiones combinando técnicas de monitorización avanzada e inteligencia artificial mediante machine learning.

El proyecto está financiado por los Proxectos de Xeración de Coñecemento 2023.

Qué analiza la UDC en este proyecto

Concretamente, el equipo de la universidad coruñesa trabaja en nuevas metodologías que permitan analizar de forma continua factores críticos como el comportamiento de los barcos durante las maniobras, el estado de los sistemas de amarre y variables oceánicas y meteorológicas como corrientes, olas, viento, niebla o lluvia.

La IA permitirá en este caso procesar toda la información para así anticipar posibles problemas y optimizar la toma de decisiones.

Además de los puertos mencionados, el trabajo se está llevando a cabo en el Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (Citeec).

El puerto exterior de A Coruña acapara la implementación más completa del proyecto, aunque estos avances están siendo exportados a Ferrol y Malpica y pueden ser replicados en otros puertos nacionales e internacionales.

La investigación, liderada por Enrique Peña González y Juan R. Rabuñal Dopico, cuenta con un equipo investigador formado por expertos de la ingeniería portuaria e informática, que colaboran con las autoridades de los puertos mencionados y junto a 28 instituciones y empresas de todo el mundo.

El estudio comenzó en septiembre de 2024 y se espera que finalice en agosto de 2027.