El precio de la gasolina y el diésel se dispara en A Coruña. Shutterstock

El precio de la gasolina y el diésel se dispara en A Coruña y supera ya los 2 euros por litro

El precio de los carburantes ha experimentado una fuerte subida en las últimas semanas en A Coruña, donde tanto la gasolina como el diésel superan ya los dos euros por litro en algunas estaciones de servicio. Actualmente, el precio máximo alcanza los 2,109 euros por litro en la gasolina y los 2,089 euros en el diésel.

La escalada se ha intensificado especialmente durante las últimas semanas. Miguel Ángel Salceda, presidente de la Federación Gallega de Estaciones de Servicio (FEGAES), señala que los precios han aumentado entre 10 y 12 céntimos en apenas dos o tres semanas y atribuye la situación fundamentalmente a factores internacionales.

"Es una situación que no depende de nosotros en absoluto. Todo viene provocado por el conflicto que hay en Oriente Medio, en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el combustible a cuentagotas", explica Salceda.

Según el presidente de FEGAES, la combinación de una menor oferta y una mayor demanda está detrás del encarecimiento.

¿Seguirán subiendo los carburantes?

Pese al fuerte incremento reciente, Salceda no espera que los próximos meses reproduzcan una escalada de la misma magnitud. El pico de desplazamientos asociado al verano ya habría quedado atrás, aunque con septiembre vuelve a ganar peso el tráfico vinculado al transporte y a la actividad habitual.

"No pienso que veamos esta escalada tan fuerte que se dio en estos dos meses, sobre todo en las últimas dos o tres semanas, que se incrementó en 10 o 12 céntimos", apunta.

La evolución de los precios continuará, no obstante, condicionada por la situación internacional. Salceda señala tanto el conflicto en Oriente Medio como las sanciones a Rusia entre los factores que pueden influir en el mercado durante los próximos meses.

El presidente de FEGAES pone además el foco en las medidas públicas para contener el coste de los carburantes. "Depende también de que el Gobierno se ponga las pilas y reactive las rebajas ahora que caducan", afirma, antes de señalar que las ayudas actuales a la gasolina y al diésel expiran, según indica, a finales de este mes.