Rueda confía en que el Gobierno autorice "este año" la implantación de SAIC en Ferrol

A la derecha, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la visita que hizo en China a la fábrica de SAIC en Zhengzough. Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha declarado este jueves que espera que el Gobierno central de "este año" la autorización para la implantación de SAIC en Ferrol. Lo ha hecho desde Nigrán, en una visita al Spain Technical Center de Borgwarner en su inauguración en el Porto do Molle.

Aquí, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, el presidente autonómico ha recordado que el trámite para que la firma china instale su planta en Ferrol no depende del Gobierno gallego.

Alfonso Rueda ha insistido en que SAIC tiene intención de empezar a producir en Galicia "cuanto antes", pero este camino es "un trabajo conjunto", en el que la Xunta tiene que "hacer su parte", y el Gobierno central la suya.

Hasta el momento, ha remarcado, el Ejecutivo "lo está haciendo" y se está "colaborando estrechamente".

Por ahora, la llegada de SAIC está pendiente de una autorización que debe pasar por el Consejo de Ministros antes de que se haga realidad "una inversión muy importante de una compañía extranjera".

"Seguimos trabajando constantemente, dando pasos para que esa autorización se pueda dar cuanto antes, pero no le corresponde a la Xunta de Galicia darla", ha añadido.

Tras recordar que este tipo de procedimientos conllevan la aportación de numerosa documentación y la cumplimentación de requerimientos, Rueda ha expresado su esperanza de que ese visto bueno del Gobierno central pueda estar dado "este año".

"Pero quien tiene que dar la autorización es quien tiene que dar un plazo más concreto", ha insistido, antes de constatar que "las cosas siguen marchando".