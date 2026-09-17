Casi 9 de cada 10 conductores gallegos suspenderían hoy el examen teórico

Un alumno se enfrenta al examen práctico del carnet de conducir Shutterstock

En Galicia, cerca de 9 de cada 10 conductores suspendería hoy el examen teórico si tuviera que realizarlo. La mayor parte de ellos, un 82%, se sacó el permiso hace más de una década y en el último año se crearon o actualizaron unas 130 señales de tráfico. Precisamente las señales, así como las motos o ciclomotores, protagonizan las preguntas con más fallos.

Estos datos proceden de un estudio elaborado por la fundación de la aseguradora Línea Directa en colaboración con Fesvial y Etrasa.

El análisis abarca toda España, donde el porcentaje de conductores que suspendería el teórico es algo mayor al de Galicia (un 91,9% nacional frente al 87,1%).

Con esta cifra, la gallega es la comunidad con menos suspensos, seguida de Asturias (88,3%) y Cataluña (89,8%).

En el extremo contrario Canarias (95,9%), Extremadura (95,7%) y Aragón (94,8%) registran más suspensos en el teórico.

A nivel estatal, solo el 8,1% conseguiría aprobar con el máximo permitido de tres errores, mientras que un 75,4% comete entre 4 y 10 fallos. El 16,5% de los conductores, el equivalente a 4,7 millones, suspendería con más de 10 fallos.

En cuanto a las preguntas en las que más se falla, las relacionadas con motocicletas y ciclomotores (62,8%), seguidas de las de señales verticales, horizontales y luminosas (30%) y las de la normativa vial (26,8%) son las más comunes.

Además, a más edad, más errores.

El estudio indica que el 89,8% de los conductores de entre 18 y 30 años suspendería, mientras que en la franja de 44 a 55 años lo haría el 92,2% y entre los mayores de 55 años lo haría el 94,5%.

Pese a ello, los conductores con más de 10 años de carnet (que suponen el 82% del total) suman solamente el 64,6% de los implicados en accidentes con víctimas.

En cuanto al género, las mujeres suspenderían más que los hombres, con un 93,3% frente al 90,5% respectivamente.

La falta de formación después de aprobar el permiso es patente en España. El 77% de los conductores españoles reconoce que no ha vuelto a recibir formación después de sacarse el carnet, un porcentaje superior al de Galicia que se sitúa en el 64%, y otro 10% asegura haber accedido a información ocasional, pero no a un curso reglado.

Por eso, el 84% de los españoles (un 86% en Galicia) considera necesario reciclar los conocimientos de conducción.

Respecto al examen teórico actual, el 65% de los gallegos creen que el nivel de dificultad es el adecuado y el 53% cree que la prueba práctica es más sencilla que la teórica. Pese a ello, el 32% de los conductores gallegos afirma no haberse sentido preparado para circular tras aprobar el examen.

Atendiendo a los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), cerca de 4 de cada 10 personas que se presentan al examen teórico no lo aprueban. Por provincias, en A Coruña suspenden el 49%, en Lugo el 47%, en Ourense el 43% y en Pontevedra el 41%.

El coste del carnet de conducir también preocupa a los conductores. En Galicia, el 76% considera que el coste de la formación es un lujo.