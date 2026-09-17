Un alumno se enfrenta al examen práctico del carnet de conducir

Un alumno se enfrenta al examen práctico del carnet de conducir Shutterstock

Ofrecido por:

Motor

Casi 9 de cada 10 conductores gallegos suspenderían hoy el examen teórico

Los principales errores están relacionados con preguntas sobre motos, ciclomotores y señales

Más noticias: Compartir coche a A Coruña, la alternativa para quienes viajan desde Ferrol: "Nos mata no tener tren"

Publicada
Síguenos

En Galicia, cerca de 9 de cada 10 conductores suspendería hoy el examen teórico si tuviera que realizarlo. La mayor parte de ellos, un 82%, se sacó el permiso hace más de una década y en el último año se crearon o actualizaron unas 130 señales de tráfico. Precisamente las señales, así como las motos o ciclomotores, protagonizan las preguntas con más fallos.

Uno de los coches de SAIC en el puerto de Ferrol.

Estos datos proceden de un estudio elaborado por la fundación de la aseguradora Línea Directa en colaboración con Fesvial y Etrasa.

El análisis abarca toda España, donde el porcentaje de conductores que suspendería el teórico es algo mayor al de Galicia (un 91,9% nacional frente al 87,1%).

Con esta cifra, la gallega es la comunidad con menos suspensos, seguida de Asturias (88,3%) y Cataluña (89,8%).

En el extremo contrario Canarias (95,9%), Extremadura (95,7%) y Aragón (94,8%) registran más suspensos en el teórico.

A nivel estatal, solo el 8,1% conseguiría aprobar con el máximo permitido de tres errores, mientras que un 75,4% comete entre 4 y 10 fallos. El 16,5% de los conductores, el equivalente a 4,7 millones, suspendería con más de 10 fallos.

En cuanto a las preguntas en las que más se falla, las relacionadas con motocicletas y ciclomotores (62,8%), seguidas de las de señales verticales, horizontales y luminosas (30%) y las de la normativa vial (26,8%) son las más comunes.

Además, a más edad, más errores.

El estudio indica que el 89,8% de los conductores de entre 18 y 30 años suspendería, mientras que en la franja de 44 a 55 años lo haría el 92,2% y entre los mayores de 55 años lo haría el 94,5%.

Pese a ello, los conductores con más de 10 años de carnet (que suponen el 82% del total) suman solamente el 64,6% de los implicados en accidentes con víctimas.

En cuanto al género, las mujeres suspenderían más que los hombres, con un 93,3% frente al 90,5% respectivamente.

La falta de formación después de aprobar el permiso es patente en España. El 77% de los conductores españoles reconoce que no ha vuelto a recibir formación después de sacarse el carnet, un porcentaje superior al de Galicia que se sitúa en el 64%, y otro 10% asegura haber accedido a información ocasional, pero no a un curso reglado.

Por eso, el 84% de los españoles (un 86% en Galicia) considera necesario reciclar los conocimientos de conducción.

Respecto al examen teórico actual, el 65% de los gallegos creen que el nivel de dificultad es el adecuado y el 53% cree que la prueba práctica es más sencilla que la teórica. Pese a ello, el 32% de los conductores gallegos afirma no haberse sentido preparado para circular tras aprobar el examen.

Atendiendo a los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), cerca de 4 de cada 10 personas que se presentan al examen teórico no lo aprueban. Por provincias, en A Coruña suspenden el 49%, en Lugo el 47%, en Ourense el 43% y en Pontevedra el 41%.

El coste del carnet de conducir también preocupa a los conductores. En Galicia, el 76% considera que el coste de la formación es un lujo.