El Gobierno confía en que la fábrica de SAIC en Ferrol llegue "a buen término"

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, se ha mostrado confiado en que el proyecto de SAIC para instalar una fábrica de automóviles en Ferrol llegue "a buen término", pese a las dudas surgidas en las últimas semanas por la proximidad de la futura planta a instalaciones vinculadas al sector de la defensa.

"Ya veremos cómo acaba, pero soy optimista tanto con este proyecto como con otros que hay encima de la mesa. Es muy complejo y tenemos que tener paciencia, pero va a llegar a buen término", afirmó este martes Brustenga ante los medios antes de su intervención en la 40 edición del 'Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones' de Ametic.

El secretario de Estado ha insistido en que el proyecto todavía tiene que completar todos los pasos necesarios antes de su aprobación y ha defendido que las inversiones procedentes de China requieren un análisis detallado. "Las inversiones chinas vienen con mucha prisa", señaló, frente a una Europa en la que, según explicó, se trabaja para "hacer bien las cosas".

En este sentido, Brustenga ha señalado que el Gobierno está estudiando tanto las posibles implicaciones de la planta sobre las infraestructuras de defensa como su impacto económico en la zona. Entre otras cuestiones, se analizará su capacidad para incentivar el tejido empresarial y generar empleo en Ferrolterra.

"Estamos aprendiendo a trabajar con las inversiones chinas, no es fácil adaptarse a culturas diferentes. Hay que caminar todos los pasos", apuntó. El secretario de Estado aseguró además que el Gobierno está "alineado con las distintas administraciones" y reiteró su optimismo ante un proyecto que afecta a "un sector sensible en España".

Informes que alertaban sobre posibles riesgos

La fábrica proyectada por el grupo automovilístico chino SAIC se encuentra todavía pendiente de los diferentes trámites para su autorización, entre ellos la aprobación del Consejo de Ministros.

El proyecto ha estado en las últimas semanas en el centro del debate después de que trascendiese la existencia de informes que alertaban sobre posibles riesgos para la seguridad nacional por la cercanía de la futura instalación al Arsenal Militar de Ferrol y a Navantia. Pese a ello, el Gobierno y la Xunta señalaron que estas cuestiones están siendo analizadas y que pueden establecerse condiciones o recomendaciones que permitan hacer viable la inversión.

Brustenga ha evitado, por tanto, adelantar plazos o el resultado definitivo de la tramitación, pero ha vuelto a trasladar un mensaje favorable al proyecto: "Soy optimista" y "va a llegar a buen término".