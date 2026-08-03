Confirmado por el Gobierno: descuento inmediato de hasta 1.000 euros al comprar un coche eléctrico

Un joven conecta el cable de carga para un vehículo eléctrico Shutterstock

El coche eléctrico continúa ganando adeptos en España. Un 94% de los conductores no volvería a la gasolina, frente a un 6% que sí estaría dispuesto. Así lo confirma el último estudio de CDK Global.

Los coches eléctricos son silenciosos, limpios al no emitir gases contaminantes y tienen un funcionamiento sencillo. Además, son objeto de un descuento inmediato de hasta 1.000 euros en el caso de modelos nuevos.

¿Qué es este descuento y quién puede solicitarlo?

La ayuda CAE (Certificado de Ahorro Energético) es una rebaja sobre el precio total de un vehículo eléctrico que puede llegar hasta los 1.000 euros si se entrega un coche de combustión, ya sea de gasolina o, gas natural híbrido o diésel.

"El sistema está regulado por el Real Decreto 36/2023 y forma parte del mecanismo nacional de eficiencia energética. En 2026 sigue vigente, ya que no tiene una fecha de finalización cerrada como ocurre con otros planes de ayuda", indica el Real Club de Automovilismo de España (RACE).

La sustitución de un vehículo de combustión por otro eléctrico puede tener un valor en el mercado: ese ahorro se certifica mediante un CAE y puede ser adquirido por empresas energéticas obligadas a acreditar determinadas cuotas de eficiencia energética.

Por este motivo, el propietario puede obtener una compensación económica. No obstante, no se trata de una ayuda pública ni de una subvención directa, sino de una operación de compraventa en la que el valor económico procede del ahorro energético conseguido con el cambio del vehículo.

Para que se aplique este descuento inmediato, el RACE señala que deben cumplirse las siguientes condiciones:

"El vehículo antiguo debe haber estado al menos un año a tu nombre"

"Debe ser de la misma categoría que el nuevo (por ejemplo, turismo por turismo)"

"Puedes entregarlo al concesionario, venderlo o achatarrarlo"

La tramitación no presenta mayor dificultad, ya que el concesionario se encarga de la operación.

El importe del descuento depende del modelo del vehículo y de las condiciones de la operación, pudiendo alcanzar hasta los 1.000 euros. A esta rebaja pueden acogerse tanto particulares como autónomos que cumplan los requisitos anteriormente detallados.

Además, la ayuda CAE es compatible con el Plan Auto 2030, "siempre que la normativa de la convocatoria no establezca límites de acumulación", advierte el Real Automóvil Club de Automovilismo.