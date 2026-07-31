Suben los carburantes en Galicia en plena operación salida de agosto: desde mañana será más caro repostar

El Gobierno central prorrogó este verano la rebaja fiscal de los combustibles para paliar los efectos de la guerra de Irán en familias y empresas. La decisión, mediante real decreto, consistió en una reducción del impuesto especial de hidrocarburos de forma escalonada. De esta manera, mañana sábado, con el inicio del mes de agosto, a los gallegos les resultará algo más caro llenar el depósito de sus vehículos para las vacaciones.

Los conductores se han beneficiado en julio de una rebaja temporal de 15 céntimos por litro en el precio de los carburantes. A partir de hoy el descuento será de 10 céntimos y cuando empiece septiembre, de 5. Salvo que el Gobierno adopte otra medida, desde octubre no habrá bonificación.

La aplicación de este procedimiento supondrá un encarecimiento de los combustibles que coincide con la gran operación salida de este verano, cuando miles de españoles optan por la carretera para dirigirse a sus destinos de descanso y desde Galicia se viaja a otras zonas de la comunidad y a distintos puntos del país.

Según ha señalado la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), el precio medio del litro de gasolina y diésel subirá hasta 6 céntimos, como resultado de la reducción del descuento y del mantenimiento del IVA al 21%, que dejó de estar al 10% a finales de junio pasado.

Con esta nueva fase del proceso escalonado de rebaja fiscal, llenar el depósito de un vehículo de gasóleo puede costar de media a partir de mañana unos 91 euros; si es de gasolina 95, el coste superará los 86 euros.

Escalada de precios

El precio de los combustibles ha subido progresivamente durante el mes de julio, lo que ha anticipado un escenario de preocupación en empresas y consumidores para agosto, cuando la mayoría de ciudadanos se toman las vacaciones.

En la última semana los carburantes subieron un 15% y el diésel y la gasolina han registrado sus precios más caros para una operación salida de agosto desde 2023.

El precio medio del litro de gasolina se elevó un 4% en solo una semana, para situarse en los 1,644 euros. El litro de gasóleo alcanzó los 1,722 esta semana, un 6,1% más que siete días antes. El precio del diésel ha subido un 18% en un mes, de los 1,50 euros que marcaba a principios de julio hasta los 1,77 que indican ahora los surtidores.

Las gasolineras de Galicia han vivido con incertidumbre tanto el periodo en que se iba a poner fin a la rebaja del IVA como la aplicación de reducciones distintas entre julio y septiembre. La Federación Gallega de Estaciones de Servicio asumía hace un mes que se prepararía para las medidas del Gobierno pese a no tener conocimiento de ellas "hasta última hora", como así ocurrió.