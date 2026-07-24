Así puedes probar gratis los coches eléctricos e híbridos de MG este martes en A Coruña

Los coches eléctricos, híbridos e híbridos enchufables de MG podrán probarse este martes 28 de julio en A Coruña. La marca celebrará una jornada en Marineda City en la que los asistentes podrán conocer de cerca su gama de vehículos y realizar pruebas de conducción.

La iniciativa forma parte del MG Summer Experience 2026, un 'roadshow' que recorrerá durante cerca de 100 días un total de 33 ciudades de España y Portugal para acercar al público las distintas tecnologías de electrificación de la marca.

Los visitantes podrán probar modelos como el MG4, el ZS Hybrid+ o el HS PHEV, además de resolver dudas con especialistas de la compañía sobre vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables.

Durante la jornada también se ofrecerá información sobre las ayudas públicas disponibles para la compra de este tipo de vehículos y sobre los trámites necesarios para solicitarlas.

Además de las pruebas de conducción, MG realizará demostraciones en directo de tecnologías como el sistema Vehicle-to-Load (V2L), que permite utilizar la batería del vehículo para alimentar dispositivos eléctricos externos.

Inscripción previa y gratuita

Los interesados en asistir al evento de A Coruña pueden registrarse gratuitamente a través de la página oficial del MG Summer Experience para acceder a la exposición y reservar plaza para las pruebas de conducción.

José Antonio Galve, responsable de Marketing de MG España, explica que el objetivo del roadshow es acercar la movilidad electrificada al público. "MG es la marca de la gente, una de las preferidas de los clientes particulares en España", afirma. En este sentido, señala que "muchas personas tienen grandes dudas acerca de las diferentes tecnologías de electrificación" y también necesitan que se les expliquen "bien las ayudas del Gobierno, cómo conseguirlas y qué puede hacer la marca para facilitarlas". Galve subraya que iniciativas como esta son clave, ya que permiten a los clientes probar los productos "para que puedan tomar la mejor decisión".

La cita llega pocas semanas después de que SAIC Motor, matriz de MG, anunciase su desembarco en Galicia con la futura construcción de una planta de vehículos eléctricos en Ferrol, un proyecto que supondrá la implantación industrial del gigante chino de la automoción en España.