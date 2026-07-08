Rueda recibe en Santiago a directivos de SAIC antes del desembarco de los primeros vehículos en Ferrol

Reunión entre la Xunta de Galicia y la directiva de SAIC. David Cabezón - Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recibió en Santiago este miércoles a parte de la directiva de SAIC. Concretamente, mantuvo una reunión con el vicepresidente de SAIC, Wu Bing, y el deputy general manager of SAIC Motor Passenger Vehicle, Shi Lei. También estuvo presente la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

Antes de la cita, Rueda puso en valor la inversión de esta compañía por la comarca de Ferrolterra y también recordó que "queda mucho trabajo por delante".

Los vehículos llegados en el barco serán los mismos que se empezarán a fabricar en Galicia.

"Ese primer barco, con casi 800 coches, es el pistoletazo de salida", resaltó.

El presidente autonómico también valoró que Ferrolterra será "un lugar importantísimo de producción de una empresa líder de automóviles en China, su primera fábrica en Europa que complementará la industria de automoción que tenemos en Galicia".

La previsión es que la inversión de 200 millones de euros se traduzca en la creación de 2.300 puestos de trabajo entre las sedes de Ferrol y As Pontes.

"Seguiremos hablando cara a cara los detalles y los siguientes trámites para seguir cumpliendo plazos, que son muy exigentes pero muy esperanzadores", aseguró Rueda.

Este jueves, a las 11:00 horas, hay previsto un acto institucional en el puerto de Ferrol al que acudirán distintas autoridades para el desembarco de los coches de SAIC.