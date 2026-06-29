Cuidado con esta práctica tan común en verano: la DGT multa con hasta 200 euros este error al cargar el coche

Las vacaciones ya han comenzado para muchos españoles. Durante la época estival el número de desplazamientos aumenta drásticamente. De hecho, la última previsión de la Dirección General de Tráfico (DGT) estimaba que se superarían los 100 millones de largo recorrido.

Entre los destinos nacionales, Galicia se sitúa como uno de los favoritos. Sin embargo, más allá de planificar el itinerario o reservar el alojamiento, hay una cuestión fundamental que muchos conductores pasan por alto.

Hasta 200 euros de multa por esta práctica común en verano

Colocar correctamente el equipaje en el maletero del coche es un paso fundamental antes de iniciar cualquier viaje. Las maletas no deben ir colocadas de cualquier forma, sino que deben distribuirse de manera ordenada y segura durante la marcha.

"Por norma general, los objetos deben ir en el maletero", explica el Real Automóvil Club de España (RACE). La explicación es sencilla: su función es separar la carga de las personas y transportarla con la mayor seguridad posible.

En algunas ocasiones, ante la falta de espacio en el maletero, algunos conductores optan por colocar el equipaje en los asientos traseros o en el asiento del copiloto. Sin embargo, esta práctica tan común en verano puede suponer un grave riesgo para la seguridad vial y, además, acarrear una sanción económica.

La Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial explica que conducir vehículos con la carga mal acondicionada o con peligro de caída conlleva una multa que puede llegar hasta los 200 euros.

En este sentido, el artículo 14 del Reglamento General de Circulación establece que "la carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal forma que no puedan arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa".

Asimismo, tampoco podrán comprometer la estabilidad del vehículo; producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas, y ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores.

Por este motivo, RACE recomienda instalar un cofre en el coche o llevar un remolque. "Como última opción, puedes llevar objetos dentro del habitáculo, pero siempre que vayan sujetos adecuadamente, en ningún caso deben ir sueltos".

El efecto elefante: ¿qué es?

Cuando un pasajero (o una carga) que viaja en el asiento trasero no se abrocha el cinturón de seguridad y se produce un frenazo, este golpea a quién marcha en el asiento delantero con una fuerza que equivale al peso de un paquidermo.

A esto se le llama el efecto elefante. "Por la inercia y el efecto elefante, si un objeto está suelto dentro del coche y hay una frenada, el peso puede aumentar hasta 40 veces si vas a 50 km/h", explica RACE.

El club de automovilistas también facilita una tabla que muestra cómo aumenta la fuerza de impacto de un objeto en función de la velocidad del vehículo: el peso aproximado de un ordenador portátil es de 2,2 kg, pero si impacta contra el asiento delantero a 50 km/h, la carga pasa a ser de 85 kg y de 275 kg si la velocidad del coche es igual a 90 km/h.