La planta de SAIC en Ferrol generará 540 empleos directos en producción y 460 logísticos

Ferrol contará con cerca de mil nuevos empleos gracias a la fábrica automovilística que el grupo chino SAIC proyecta aquí. De estos puestos de trabajo directos, cerca de 540 serán en producción y 460 logísticos.

Así se desprende del proyecto que este viernes ha comenzado su información pública, tras ser declarado Proyecto Industrial Estratégico (PIE) por el Consello de la Xunta el pasado 1 de junio.

La iniciativa, tal y como informa Europa Press, supondrá una inversión cercana a los 197 millones de euros y sus promotores prevén que el impacto total ascenderá a unos 2.000 empleos en Galicia, al incluir el empleo indirecto asociado a las cadenas de valor de la automoción y la logística.

Según la documentación sometida a exposición pública, la planta tendrá una capacidad de producción estimada de 120.000 vehículos anuales y contará con un edificio principal de ensamblaje, oficinas, almacenes, un circuito de pruebas, áreas de almacenamiento de vehículos terminados y otras instalaciones auxiliares.

En una segunda fase está prevista la ampliación de la capacidad logística y de almacenamiento. En total, se espera una superficie construida de más de 100.500 metros cuadrados.

El Ejecutivo gallego señala que el despliegue industrial de SAIC contempla futuras actuaciones en As Pontes, donde podrían implantarse empresas proveedoras y actividades vinculadas a la fabricación de componentes para automoción, con una estimación preliminar de más de 300 empleos adicionales, en función de las decisiones de inversión de las compañías auxiliares.

Lo que SAIC hará en Ferrol

El proceso completo de producción de SAIC en Ferrol comenzará con la recepción y secuenciación de carrocerías procedentes de los talleres previos de chapa y pintura, para luego pasar a una línea de interior donde se montará el cableado, el cuadro de mandos, las lunas, la tapicería y el frontal.

A partir de ahí será el momento del chasis, con suspensiones, baterías, paragolpes, asientos y ruedas, para después ensamblar los últimos elementos como las puertas o los líquidos.

Tras todo esto, se inspeccionarán los vehículos, se le realizarán pruebas dinámicas, pruebas de lluvia y se repararán, si procede, además se realizará una revisión previa a la entrega.