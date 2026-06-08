Confirmado por la DGT: esta infracción "muy grave" se castiga con 500 euros y la pérdida de 6 puntos

Fumar al volante es una práctica más habitual de lo que imaginamos. Aunque el Reglamento General de Circulación no lo prohíbe, está considerado como un factor de alto riesgo que multiplica la probabilidad de sufrir un accidente.

Además, arrojar una colilla por la ventanilla constituye una infracción "muy grave" para la Dirección General de Tráfico (DGT), una acción sancionada con una multa económica de 500 euros y la retirada de seis puntos del permiso de conducir.

Multa de 500 euros y 6 puntos del carnet

Tirar una colilla no solo es un gesto incívico, sino que también supone un grave peligro para el medio ambiente, ya que, según el Ministerio de Medio Ambiente, el 3% de los incendios forestales tiene su origen en las colillas abandonadas o lanzadas desde algún vehículo.

El Real Club de Automovilismo de España (RACE) recuerda que, antiguamente, este gesto se castigaba con multas de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso. Sin embargo, "con la reforma de la Ley de Tráfico 18/2021 este hecho se agravó".

Ahora, la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad castiga esta conducta con una multa de 500 euros y la retirada de seis puntos del permiso de conducir.

"Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a la producción de incendios o, en general, poner en peligro la seguridad vial", establece el artículo 12.

Por si aún quedaba alguna duda, esta norma se aplica tanto cuando el vehículo está en marcha como cuando está detenido, recuerda RACE. "Las circunstancias concretas del hecho serán determinantes para que los agentes valoren la infracción y la sanción correspondiente", agrega.

En el caso de que sea el copiloto quien arroje la colilla por la ventana, "los agentes pueden denunciar directamente al ocupante responsable".

El peligro de fumar al volante

Un conductor sostiene un cigarrito Shutterstock

Además de la sanción que conlleva arrojar una colilla por la ventanilla, fumar al volante puede provocar distracciones que comprometan la seguridad vial, puesto que, de media, se tarda 4,1 segundos en encender un cigarrillo.

"Si durante ese tiempo se circula a 100 km/h, eso significa que se recorren 113 metros «a ciegas», con la atención centrada en el tabaco y no en la carretera", advierte la DGT, que añade que, si un cigarrillo se consume en unos 3,4 minutos, esto puede supone hasta 6 kilómetros de conducción con una mano fuera del volante.

Además, el tabaco contiene más de 4.000 sustancias químicas diferentes, 400 de ellas muy tóxicas. Más allá de sus efectos sobre la salud, esos gases son también un problema para la conducción.

En este sentido, el departamento que dirige Pere Navarro explica que fumar en el coche eleva la concentración de monóxido de carbono en el habitáculo, lo que conlleva algunos efectos colaterales como cansancio, somnolencia y pérdida de reflejos.

"Por si esto fuera poco, la combustión del cigarrillo también produce gases irritantes para los ojos, el órgano imprescindible para la conducción", lanza una advertencia final.